Vignette 2023: Die Preise für Österreich, die Schweiz und Slowenien im Überblick

Vom "Pickerln" in Österreich bis zur Maut in Slowenien: Wie sehen die Vignetten-Preise im Jahr 2023 aus? Wir verschaffen einen Überblick.

Die Preise sind im Jahr 2022 in vielen Bereichen in die Höhe geschossen. In Sachen Maut blieben sie in Österreich, der Schweiz und Slowenien aber stabil. Der Preis der Vignetten wurde während des Jahres nicht angepasst. Doch wie sieht sieht es zum neuen Jahr aus? Die Vignetten-Preise für 2023 im Überblick.

Maut: Vignette für Österreich wird zum Jahr 2023 teurer

In Österreich müssen Autofahrerinnen und Autofahrer im Jahr 2023 für das "Pickerl" tiefer in die Tasche greifen. Die Preiserhöhung hält sich allerdings in Grenzen. Die meistgenutzte Vignette, welche für zehn Tage gilt, kostet 30 Cent mehr als noch im Jahr 2022. Der Preis stieg von 9,60 auf 9,90 Euro an. Bei der Zwei-Monats-Vignette stieg der Preis um 80 Cent und bei der Jahresvignette um 2,60 Euro. Die Preise für die Vignetten in Österreich im Jahr 2023 auf einen Blick:

Zehn-Tages-Vignette: 9,90 Euro

Zwei-Monats-Vignette: 29,00 Euro

Jahresvignette : 96,40 Euro

Traditionell können in Österreich einige Autobahnabschnitte mautfrei, also ohne gültige Vignette, genutzt werden. Das gilt für die Inntalautobahn A12 von der Grenze zu Deutschland bis zur Ausfahrt Kufstein-Süd und die Westautobahn A1, ebenfalls von der Grenze bis Salzburg-Nord. Auch die Strecke von der Grenze bis zur Ausfahrt Hohenems auf der Rheintalautobahn A14 kann mautfrei genutzt werden.

Vignette 2023: Preise in der Schweiz und in Slowenien bleiben stabil

In der Schweiz gibt es zum Jahr 2023 keine Preisveränderung auf der Autobahn. Die Jahresvignette ist weiterhin für 40 Schweizer Franken zu haben. Das entspricht Anfang des Jahres rund 42 Euro.

Auch in Slowenien bleibt der Preis stabil. Die Jahresvignette liegt im Jahr 2023 bei 110 Euro Euro. Genau wie im Vorjahr. Alternativ ist für 15 Euro eine 7-Tages-Vignette zu haben. Eine Monatsvignette gibt es für 30 Euro. Alle Preise beziehen sich auf eine Vignette für Pkw.