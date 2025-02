Mannheimerin erschafft Wursttorten

Sie sehen aus wie Sahnetorten mit Zuckerguss und Cremeblüten, doch ihr Innenleben besteht etwa aus Weißwurst, Pumpernickel, süßem Senf und Frischkäse: die Wursttorten von Anna Burkhardt aus Mannheim. «Es ist wirklich Geschmackssache, man muss das mögen oder nicht», sagt die 29-Jährige. Eines sei klar: «Es ist eine Kalorienbombe.» Ihre Kreationen verkauft die gelernte Wirtschaftsinformatikerin in der familieneigenen Metzgerei. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der Deutsche Fleischer-Verband lobt Burkhardt für ihren Erfindergeist. «Es gibt durchaus Fleischereien, die Fleisch mit Teig kombinieren, zum Beispiel bei Pasteten», sagt Geschäftsleiter Reinhard von Stoutz. «Der kreative Ansatz, Torten mit Fleisch anzubieten, ist mir bisher so noch nicht begegnet.» Der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg zeigt sich ebenfalls begeistert. «Das ist wirklich was Neues und Einzigartiges», sagt Christiane Unger, Bereichsleitung Geschäftsstelle und Veranstaltungen.

Freunde wollten ein besonderes Hochzeitsessen

Die Idee für die Wursttorten entstand laut Burkhardt, als Freunde für ihre Hochzeit ein besonderes Essen haben wollten. Es sollte sich schön anrichten lassen, aber nicht süß sein. Ihr Vorschlag: eine Wursttorte. Die Reaktionen der Hochzeitsgäste auf ihre erste Kreation? «Manche haben gesagt: Super, wirklich lecker. Manche haben gesagt: Nicht so meine Sache», erzählt die junge Frau.

Kunden könnten mittlerweile 19 Wurst- oder Pastetenarten mit fünf verschiedenen Brotsorten kombinieren und sich weitere Zutaten sowie die Dekoration wünschen.

So wie Beate Binder, die sich für den 70. Geburtstag eines Freundes für eine Kombination aus Leberkäse, Weißbrot, gebratenen Zwiebeln und Barbecue-Soße entschieden hat. Ummantelt werden alle Torten mit Frischkäse.

Dekoration in Blau-Weiß für den Fußballfan

Die Dekoration sei für den Fan von Waldhof-Mannheim, den Fußballdrittligisten, in Blau-Weiß gehalten, erzählt die Kundin. Die Rosen auf der Torte sind aus Emmentaler, dazu gibt es Basilikumblätter und essbare Blüten.

«Ich fand das eine tolle Idee», sagt Binder zum Wursttorten-Angebot. «Man weiß ja schon überhaupt nicht mehr, was man schenken soll.» Und die Torten sähen alle «traumhaft» aus.

Kundin Sabine Schneider probiert eine Torte aus der Wurst Mannheimer Taler, Eiersalat, Dill, Pumpernickel mit Frischkäse und Senf. «Das ist sehr lecker und sieht einfach toll aus», sagt Schneider. «Das schmeckt sehr gut, überhaupt durch die vielen Kräuter.» Die Gabel gehe nur etwas schwerer durch die Schichten. «Der Pumpernickel ist halt ein festes Brot», sagt die 60-Jährige. «Das ist natürlich schon ein bisschen fester als in der Sahnetorte.»

Eine Torte kostet 69 Euro

Die Torten mit einem Durchmesser von 20 Zentimeter kosten 69 Euro. Für die Zubereitung einer Torte braucht Anna Burkhardt eine Stunde, wie sie selbst sagt. Die junge Frau stammt aus Russland und kam erst 2019 nach Deutschland. Ihr Mann Philipp ist Metzgermeister und führt mit seinem Vater das Geschäft.

«Natürlich ist es eine Geschmacksexplosion im Gaumen», sagt der 32-Jährige über die Wursttorten: «Man denkt, man isst etwas Süßes, dabei hat man was komplett Herzhaftes. Es ist im Prinzip wie ein vornehmes Wurstbrot, das geschichtet ist aus diversen Wurstsorten.»

Und was trinkt man am besten zum vornehmen Wurstbrot? Philipp Burkhardt sagt: «Ich persönlich empfehle zu einer Wursttorte eine gute Flasche Bordeaux oder wenn es knallen soll: Champagner.»

Eine Torte kostet 69 Euro. Foto: Uwe Anspach/dpa

Für die Zubereitung braucht Burkhardt rund eine Stunde. Foto: Uwe Anspach/dpa

Als Dekoration hat Burkhardt auch Käserosen und essbare Blüten im Angebot. Foto: Uwe Anspach/dpa