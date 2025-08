Wo eine Grundwasserwärmepumpe Sinn macht

Die Wärmepumpen-Technik ist, wenn kein Wärmenetz vorhanden oder in Aussicht ist, für die meisten Gebäude die beste Lösung zur Wärmeerzeugung – sowohl im Neubau als auch bei Bestandsgebäuden. Am einfachsten ist es, Luft als Wärmequelle zu nutzen, weshalb Luft-Wasser-Wärmepumpen mit vergleichsweise niedrigen Investitionskosten verbunden sind. Aber gerade bei Gebäuden mit höherem Wärmebedarf kann es auf lange Sicht sinnvoller sein, die Wärme aus dem Grundwasser oder aus der Erde für die Wärmepumpe einzusetzen, da diese damit effizienter arbeiten und somit für niedrigere Stromkosten sorgen kann.

Das Grundwasser und die Erde liefern im Winter konstant höhere Temperaturen als die Luft. Allerdings ist nicht jeder Standort für die Geothermie geeignet. Die Bodenbeschaffenheit und die hydrologischen Bedingungen sind von entscheidender Bedeutung. Für unsere Region ist die geologische Datenbasis gut. Daher ist hier in der Regel bei kleineren Objekten – wie Ein- oder Zweifamilienhäusern – eine Probebohrung nicht notwendig.

Das Wasserwirtschaftsamt muss zustimmen

Bei der Grundwasserwärmepumpe muss zuallererst ausreichend fließendes Grundwasser vorhanden sein, was in unserer Region an vielen Standorten der Fall ist. Zudem darf der Eisen- und Mangan-Anteil des Grundwassers nicht zu hoch sein, sonst drohen unter anderem Ablagerungen am Wärmetauscher. Es empfiehlt sich frühzeitig ein Bohrunternehmen oder einen qualifizierten Brunnenbauer einzuschalten. Falls die Voraussetzungen erfüllt sind, kümmern sich die beauftragten Fachleute in der Regel auch um die Genehmigung. Für den Bau des Förderbrunnens und die Nutzung des Grundwassers als Wärmequelle bedarf es einer wasserrechtlichen Bewilligung seitens des örtlichen Wasserwirtschaftsamtes.

Für die Nutzung der Wärme aus dem Erdreich zum Betrieb einer Wärmepumpe gibt es drei Möglichkeiten. Da ist zunächst der Einsatz von Erdkollektoren, die in Form von horizontalen Kunststoffleitungen in 1,5 Meter Tiefe verlegt werden. Die Flächenkollektoren benötigen sehr viel Platz, in etwa doppelt so viel wie die Wohnfläche. Zudem sind trockene, sandige Böden nicht geeignet. Als Alternative bieten sich Erdwärmekörbe an. Hier werden zylindrisch aufgewickelte Rohrschlangen in 1,5 bis 3,5 Meter Tiefe im Boden versenkt. Um ein Einfamilienhaus mit Wärme zu versorgen, benötigt man vier bis sechs solcher Erdwärmekörbe und damit schon deutlich weniger Fläche als bei Erdkollektoren.

Erdsonden können überbaut werden

Die dritte Möglichkeit der Nutzung von Erdwärme sind Erdsonden. Hier werden lange Doppelrohre im Rahmen von Tiefenbohrungen eingebracht. Im Gegensatz zu Erdkollektoren und Erdwärmekörben, die nicht überbaut werden dürfen, kann über einer Erdsonde ein Gebäude errichtet werden. Der Flächenverbrauch ist sehr gering. Je nach Wärmebedarf variiert die Bohrtiefe, bei Ein- oder Zweifamilienhäusern meist zwischen 60 und 140 Meter. Gegebenenfalls können auch zwei Erdsonden – dann mit geringerer Tiefe – eingesetzt werden. In einem Wasserschutzgebiet lässt sich eine Erdsonde nicht realisieren.

Grundsätzlich sind geothermische Anlage – egal ob Grundwasserwärmepumpe, Erdwärmesonde, -körbe oder -kollektoren – anzeigepflichtig. Die Anzeige wird durch eine Fachfirma an die zuständige Rechtsbehörde gestellt. Es empfiehlt sich für Bauherren auch, vor Auftragsvergabe Kontakt mit der Wasserrechtsbehörde oder dem Wasserwirtschaftsamt aufzunehmen.

Und noch ein Tipp zum Schluss: Eine gute erste Übersicht über die Standortbedingungen für jedes Gebäude bietet die Internetseite www.energieatlas.bayern.de. Dort gibt es unter dem Punkt oberflächennahe Geothermie eine Karte. Mit wenigen Klicks erhält man für sein Haus einen Standort-Check – auch mit einer ersten qualitativen Einschätzung über die Eignung des Standorts.

Zur Person: Martin Sambale ist Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu, kurz eza!.