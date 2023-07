Waldbrände: Warum ist der Rauch so gefährlich für die Gesundheit?

Im Sommer wüten in Deutschland und vielen Teilen Europas immer wieder Waldbrände. Von dem Rauch geht ein enormes Gesundheitsrisiko aus.

Rhodos, Palermo, Korfu - weltweit haben derzeit viele Regionen mit heftigen Waldbränden zu kämpfen. Auch in Deutschland ist die Waldbrandgefahr in heißen Sommern hoch. Im Juni waren bereits Waldgebiete in Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen sowie an der Grenze von Bayern zu Thüringen in Flammen gestanden. Für die Menschen in den betroffenen Gebieten herrscht ein erhöhtes Gesundheitsrisiko.

Laut Experten des National Center for Biotechnology Information in Maryland ist Waldbrandrauch viermal giftiger als dieselbe Menge an Feinstaubpartikeln, die in der normalen Atmosphäre vorliegt. Das liegt darin, dass neben Pflanzen und Bäumen oft auch Autos, Gebäude und diverse Gegenstände verbrennen, wie die Agentur Reuters darstellt. Dadurch sind in dem Rauch viele schädliche Gase, Chemikalien und Feinstaub enthalten. Oft lassen sich darin auch Rückstände von Metallen, Kunststoffen und anderen synthetischen Materialien nachweisen.

Aus diesem Grund führt Waldbrandrauch zu mehr Entzündungen und Gewebeschäden im menschlichen Körper als die gleiche Menge an Luftverschmutzung, sagte Kent Pinkerton, Co-Direktor des Zentrums für Gesundheit und Umwelt an der University of California gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ein großes Problem sei auch, dass Waldbrandrauch mehrere Wochen in der Luft bleiben und sich hunderte Kilometer weit ausbreiten kann.

Der Feinstaub in Waldbrandrauch gefährdet die Gesundheit

Auch das Umweltbundesamt (Uba) warnt vor einer wesentlichen Gesundheitsgefahr durch Waldbrandrauch. Der Feinstaub ist laut Uba besonders aufgrund der sehr kleinen Partikel gefährlich. „Diese betreffen vor allen Dingen die Lunge, aber auch das Herz-Kreislauf-System", teilte das Umweltbundesamt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Sehr feine Partikel könnten auch in die Blutbahn eindringen und so prinzipiell alle Organe gefährden.

Laut Uba erhöhe die Belastung durch Feinstaub sogar die Sterblichkeit. Denn die Partikel fördern in den menschlichen Zellen Entzündungen. "Verschiedene Studien deuten auf Zusammenhänge zwischen Atemwegsreizungen, verminderter Lungenfunktion, Verschlechterung vorbestehender Krankheiten wie Asthma oder chronisch-obstruktiver Bronchitis (COPD) oder vermehrten Herzinfarkten in Waldbrandgebieten hin", schreibt das Uba.

Waldbrandfolgen: Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck

Als besonders gefährdet gelten Personen, die im Freien arbeiten, sowie Kinder. "Kinder sind im Freien sehr aktiv, sie nehmen im Verhältnis zu ihrer Lungenmasse mehr Luft auf als Erwachsene und reagieren besonders empfindlich auf Waldbrandrauch", betont Wissenschaftler Kent Pinkerton von der University of California in Davis. "Ihr Immunsystem befindet sich noch in der Reifung."