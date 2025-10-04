So hat Schimmel in Walnüssen keine Chance

Walnüsse sind oft nicht „wasserdicht“. Daher dringt beim gegenwärtig feuchten Herbstwetter oft Nässe in das Innere der Nüsse. Einige der in der Folge auf den Kernen sichtbaren Schimmelpilze bilden leider sehr gesundheitsschädliche Stoffe, zudem führen sie zu bitterem Geschmack. Wer im Garten einen Walnussbaum stehen hat, sollte daher alles tun, um saubere, trockene Nüsse zu ernten.

Dazu sorgt man am besten für eine kurz gemähte Fläche unter dem Baum. Wer dann täglich die gefallenen Nüsse aufsammelt, darf mit trockenen Kernen rechnen. Die Nüsse legt man am besten einlagig in flache Kisten mit Gitterboden. Nüsse in Kisten mit geschlossenem Boden dreht man täglich um. Der Kistenstapel kommt an einen trockenen Ort, gern auch in die Sonne. Gitterkisten kann man auf einem warmen Heizkörper (nicht über 40 Grad!!) oder auch auf dem Wasserspeicher im Heizraum stapeln.

Das Gras unter den Bäumen sollte kurz sein

Bei Nussbäumen in der Flur sollte man immer den Besitzer fragen, ob er Nüsse abgibt. Bei Bäumen auf Gemeindegrund bekommt man zumeist eine Zustimmung. Auch hier wäre es günstig, die Fläche unter dem Baum kurz zu halten. Wachsen unter dem Baum Gestrüpp und hohes Gras, ist häufiges Auflesen der frisch gefallenen Nüsse um so wichtiger.

Ist beim Öffnen der Nüsse die Haut um die Kerne auffällig verfärbt, liegt bereits Pilzbefall vor. Solche Früchte sondert man ebenso wie Kerne mit Schimmelbefall rigoros und vollständig aus.

Die Maden im Fruchtfleisch sind kein Problem

An warmen Standorten sorgt die Walnuss-Fruchtfliege für schwarz-schmierige Hüllen um die Walnüsse, manchmal findet man noch Maden im ehemals grünen Fruchtfleisch. Trat der Befall spät auf, bilden sich (fast) noch normale Kerne, die man auch problemlos nutzen kann. Manche waschen die Nüsse, dann ist aber danach eine sorgfältige Trocknung wichtig.

Schwarz gefleckte Blätter und Fruchtschalen werden vor allem bei feuchter Witterung von einer Pilzkrankheit (Marssonina) oder einer Bakterienkrankheit verursacht. Beide Erscheinungen lassen sich nicht bekämpfen. Beide Krankheiten können je nach Befallszeitpunkt die Blätter stark oder auch nur wenig, die grünen Früchte nur oberflächlich oder bis ins Innere befallen. Bei starkem Befall ist es ratsam, Laubblätter und Putzabfälle in der Biotonne zu entsorgen. In großen Kompostieranlagen werden die Erreger vollständig beseitigt, im Garten könnten sie die Blätter des nächsten Jahres anstecken. Wenn möglich, sollte der Walnussbaum frei und luftig stehen.

Zur Person: Marianne Scheu-Helgert ist gelernte Gärtnerin und ehemalige Leiterin der Bayerischen Gartenakademie