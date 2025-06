Frau aus Deutschland stirbt bei 280-Meter-Sturz in Tirol

Eine junge Frau aus Deutschland ist in Tirol vor den Augen ihres Partners über eine steile Bergflanke in den Tod gestürzt. Die 28-Jährige wohnte im österreichischen Bundesland Tirol, hatte aber auch einen Wohnsitz im bayerischen Landkreis Rosenheim, wie ein österreichischer Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Die junge Frau war nach Angaben der Polizei am Vortag mit ihrem Lebensgefährten auf den 3.001 Meter hohen Gigalitz in den Zillertaler Alpen gestiegen. Während des Abstiegs ging sie voran. Etwa 100 Höhenmeter unter dem Gipfel stolperte sie.

Andere Wanderer alarmierten Einsatzkräfte

Die Deutsche stürzte rund 280 Meter über felsiges Gelände in die Tiefe. Mehrere andere Wanderer beobachteten das Unglück und alarmierten die Polizei. Ein Notarzt-Team wurde mit einem Helikopter zu der Unfallstelle geflogen, doch die Retter konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Frau und ihr 34-jähriger Partner seien bei gutem Bergwetter gewandert, sagte der Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die 28-Jährige sei gut ausgerüstet gewesen und habe auch einen Helm getragen.