Welche Pollen fliegen? Auch DWD-App liefert nun Antworten

Birke, Gräser oder Hasel: Wer allergisch auf Pollen reagiert kann sich künftig in der «Warnwetter»-App des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über den Pollenflug in seiner Umgebung informieren. Dafür braucht es die Vollversion, die einmalig 2,49 Euro kostet (iOS und Android).

«Angezeigt werden für die kommenden sechs Tage die Konzentrationen der Pollen von Hasel, Erle, Birke und Gräsern», heißt es vom DWD. Die Pollenflugvorhersage deckt demnach ganz Deutschland ab. Pollen gehören zu den häufigsten Auslösern von Allergien.

Ziel: Besser mit der Allergie umgehen

Zudem gibt es in der App einen täglichen Bericht des DWD, der die Pollenbelastung für insgesamt acht sehr allergene Pollenarten (Hasel, Erle, Birke, Gräser, Esche, Roggen, Beifuß und Ambrosia) und den Einfluss des Wetters auf den Pollenflug aufzeigt.

In der App sind laut DWD künftig weiterführende Informationen und Wissenswertes zum Thema Pollenallergien vorgesehen. Das solle Betroffenen helfen, besser mit der Erkrankung umzugehen. So sei es etwa sinnvoll, sich bei der Planung von Aktivitäten im Freien mit Hilfe der Informationen an den Pollenflug anzupassen.

Es gibt auch Alternativen

Die «Warnwetter-App» des DWD ist längst nicht die einzige Möglichkeit, sich über den Pollenflug zu informieren. So gibt es auch die kostenlose App «Pollen+» (iOS und Android) der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Sie bietet auch ein Allergietagebuch, in dem man Symptome festhalten kann.