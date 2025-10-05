Warum Katzen Wasser meiden und wie man damit umgeht

„Bei dem Wetter jagt man doch keinen Hund vor die Tür!“ Diese Redensart ist das perfekte Argument für jene Menschen, die bei Regen und kühlen Temperaturen einfach keine Lust haben, das Haus zu verlassen. Wenn man schon Hunden das Wetter nicht zumutet, dann den Menschen schon gar nicht.

Mir ist es ein Rätsel, warum ausgerechnet die Hunde vorgeschoben werden, denn die meisten von ihnen haben mit Regen, ausgenommen Starkregen, keine größeren Probleme. Sie freuen sich auch bei nass-kühlem Wetter auf Spaziergänge und Spiele im Freien – um es sich danach, nicht unähnlich uns Menschen, daheim richtig gemütlich zu machen.

Katzen sind bei Regen Stubenhocker

Aber die Katzen! Sie sitzen hinter Terrassentüren und Balkonfenstern, schauen in die verregnete Welt und gehen, solang es nicht zwingend notwendig ist, keinen Schritt vor die Tür. Eine feuchte Wiese? Igitt! Eine schmutzige Pfütze? Grausig! Tropfen, die von oben auf den Kopf fallen? Wääh!

Wasser ist wahrlich nicht das Element unserer Stubentiger. Ein Phänomen, das auf die Geschichte der Hauskatzen zurückzuführen ist. Anders als man vermuten möchte, stammen unsere Stubentiger nicht von der europäischen Wildkatze ab, sondern von der Falbkatze, die im klimatisch trockenen Nahen Osten beheimatet ist. Das konnten Forscher mit großangelegten DNA-Untersuchungen nachweisen. Katzen sind also ursprünglich Wüstentiere. Das hat bis heute Konsequenzen: Das Fell von Katzen saugt sich leichter mit Wasser voll als bei anderen Tieren, sie kühlen dann schneller aus und benötigen lange, um sich wieder trocken zu lecken. Und sie verlieren durch Nässe ihren Eigengeruch, der für die Kommunikation untereinander enorm wichtig ist.

Katzen sollen nur in absoluten Ausnahmefällen gebadet werden

Das alles hat zu einem sogenannten Meideverhalten geführt. Deswegen sollte man eine Katze auch nur in absoluten Ausnahmefällen baden. Wenn sie extrem verschmutzt ist und sich allein nicht mehr putzen kann, ist noch immer ein feuchtes, warmes Tuch besser als ein Bad. Die Aversion gegen Wasser geht manchmal noch weiter: Sogar beim Trinken sind Katzen oft sehr zurückhaltend und nehmen lebenswichtige Feuchtigkeit viel lieber mit dem Futter auf. Nur das Spielen mit einem leichten, gut zu kontrollierenden Strahl aus dem Wasserhahn kann manchmal vergnüglich sein.

Wenn eine Katze sehr wenig trinkt, lohnt sich ein Griff in die Trickkiste. Man kann dem Wasser etwas Hühnerbrühe oder Fischfond oder einen Löffel Schlagobers beifügen, schon wird es attraktiver. Für katzenfreundliche Spaziergänge im Regen kenne ich aber keinen Trick. Am besten genießt man es im bevorstehenden Herbst ganz einfach, wenn die Samtpfote mehr Zeit daheim verbringt als sonst, und sorgt mit neuen Spielen für Unterhaltung. Eine wasserscheue Katze zu einer Wasserliebhaberin zu machen? Da können Sie ihr genauso gut das Bellen beibringen. Das alte Sprichwort für den Herbst müsste meiner Meinung nach besser lauten: „Bei dem Wetter jagt man doch keine Katz´ vor die Tür.“