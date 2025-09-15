Warum Weintrauben nicht gegessen werden – und was Tafeltrauben Gutes auf den Teller bringen

Süß, saftig und knackig und in den unterschiedlichsten Farben von grün bis rot-violett sind Weintrauben aus kaum einem deutschen Obstkorb wegzudenken. Die süßen Früchtchen sind so beliebt, dass wir uns im Jahr rund fünf Kilogramm davon schmecken lassen. Was noch zu ihrer Beliebtheit beiträgt: die ganzjährige Verfügbarkeit. Größtenteils handelt es sich dabei um Importware. Während von Juni bis Oktober überwiegend Ware aus Europa und der Türkei zu uns gelangt, stammen sie im Rest des Jahres aus Südamerika, Afrika oder Indien.

Nur etwa zwei Prozent der im Handel erhältlichen Trauben stammen aus heimischem Anbau. Das mag verwundern, gibt es doch in Deutschland reichlich Weinbaugebiete - darunter Franken, Pfalz, Mosel und Rheinhessen - in denen Trauben reifen. Dort werden allerdings überwiegend Keltertrauben angebaut, die der Weinherstellung dienen. Die wachsen dicht an dicht, sind deutlich robuster und kleiner als Tafeltrauben und enthalten in der Regel mehr Säure und mehr Zucker. Ihre dickere Schale strotzt vor Aroma- und Gerbstoffen (Tannine), die zum besonderen Aroma des Weines beitragen.

Der Anbau von Tafeltrauben ist komplex

Nur ein kleiner Teil der heimischen Anbaufläche ist für Tafeltrauben reserviert. Deren Anbau ist anspruchsvoll und mit viel Handarbeit verbunden. Die Reben wachsen mit größerem Abstand zueinander und müssen aufwendig bewässert werden. Die Beeren der Tafeltrauben sind in der Regel doppelt so groß und schwer wie die der Keltertrauben und sind rund bis länglich- oder spitz-oval. Sie wachsen „lockerbeeriger“, also weniger dicht und lassen sich leichter vom Stängel lösen. Eine weitere Besonderheit: Kernlose Trauben gibt es nur bei Tafeltrauben.

Damit uns die dünnhäutigeren Tafeltrauben im Handel frisch, prall und ohne Schönheitsfehler wie Pigmentflecken entgegenlachen und einen vollmundigen Geschmack aufweisen, müssen sie zum perfekten Zeitpunkt überwiegend per Hand geerntet und danach kühl gelagert werden. Sie reifen nämlich nicht nach und schmecken - unreif geerntet - fad und sauer. Auch zu Hause sorgt die Lagerung im Kühlschrank für längere Haltbarkeit der Trauben. Dort bleiben sie etwa zwei Wochen lang frisch, während sie im Obstkorb nur rund eine Woche halten.

Konventionell erzeugt Trauben vor dem Verzehr gründlich waschen

Die leicht wachsartige Schicht auf den Trauben, der sogenannte „Duftfilm“, zeigt, dass die Früchte frisch sind, und schützt vor Austrocknung. Deshalb Weintrauben am besten erst kurz vor dem Verzehr gründlich waschen. Damit entfernt man neben Verunreinigungen auch mögliche Reste von Pflanzenschutzmitteln. Wer die mit letzteren verbundenen gesundheitlichen Risiken und Umweltbelastungen reduzieren möchte, greift am besten zu Bio-Trauben. Konventionell erzeugte Trauben enthalten laut Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes (CVUA) Stuttgart mindestens 3 unterschiedliche Wirkstoffe, einige auch weitaus mehr.

Die inneren Werte der Weintrauben sind nicht zu verachten: Sie enthalten B-Vitamine, Vitamin C und Ballaststoffe. Aber auch Mineralstoffe wie Eisen (besonders in roten Trauben), Kalium, Magnesium, Kalzium und Zink (mehr von letzteren in grünen Trauben) sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Sie enthalten auch jede Menge Frucht- und Traubenzucker, was sie zu schnellen Energielieferanten mit etwa 70 Kilokalorien pro 100 Gramm macht. Getrocknet als Rosine sind es sogar um 300 Kilokalorien!

Kulinarisch sind Trauben vielfältig wie kaum eine andere Frucht einsetzbar: Ob pur oder getrocknet als Rosine - als Nascherei, klassisch im Obstsalat oder auf der Obsttorte, in Müsli oder Smoothie, als Dreamteam mit Käse jeglicher Sorte oder deftig im Salat, in Soßen oder auf dem Flammkuchen sorgen sie für fruchtig-süße Aromen, die den Gaumen erfreuen.

Zur Person: Anja Schwengel-Exner ist Fachberaterin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Bayern