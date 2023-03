Sanierungspflicht droht: Was bedeutet die Energieeffizienzklasse D?

Eine Sanierungspflicht könnte bald Millionen von Häusern in Deutschland betreffen. Es geht dabei um die Energieeffizienzklasse D. Wir erklären, worum es dabei geht.

Der Weg für eine Sanierungspflicht ist frei: Das EU-Parlament hat für einen Entwurf gestimmt, der neue Gebäudeenergieeffizienzrichtlinien vorsieht. Konkret heißt es in dem Plan, dass alle Wohngebäude noch im Jahr 2023 die "Energieeffizienzklasse E" erreichen müssen. Bis 2033 müssen Wohngebäude dann dann sogar der "Energieeffizienzklasse D" entsprechen. Zunächst hatte die Bild von dem Plan berichtet, der rund sechs Millionen Wohngebäude in Deutschland betreffen könnte. Durch die Regelung soll ein besserer Klimaschutz durch einen geringeren Energieverbrauch erreicht werden. Doch was bedeuten die Standards und was kommt bei der Zwangssanierung auf die Betroffenen zu?

Energieeffizienzklasse: Bedeutung und Erklärung

Eine Energieeffizienzklasse hat den Zweck, den Verbrauch an Energie eines Hauses zu verdeutlichen. Als Grundlage für die Klassifizierung dient der jährliche Verbrauch, oder auch Bedarf, an Endenergie. Also der Energie, welche dem Verbraucher in einem Wohngebäude zur Verfügung steht. Die Endenergie wird üblicherweise in Kilowattstunden pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche und Jahr angegeben. Es gibt mehrere Energieeffizienzklassen, welche ausdrücken, wie energieeffizienz ein Wohngebäude ist. Sie sind im Gebäudeenergiegesetz (§ 86) geregelt.

Diese Energieeffizienzklassen gibt es bei einem Haus

A+ : Endenergie ≤ 30

: ≤ 30 A : ≤ 50

: ≤ 50 B : ≤ 75

: ≤ 75 C : ≤ 100

: ≤ 100 D : ≤ 130

: ≤ 130 E : ≤ 160

: ≤ 160 F : ≤ 200

: ≤ 200 G : ≤ 250

: ≤ 250 H: > 250

Sanierungspflicht könnte kommen: Was bedeutet die Energieeffizienzklasse D bei einem Haus?

Die Energieeffizienzklasse D sagt aus, dass ein Wohngebäude eine Endenergie von 100 bis 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche im Jahr aufweist. Wenn der EU-Plan zur Realität werden sollte, müssten alle Wohngebäude in Deutschland also bis zum Jahr 2033 in ihrer Energieeffizienz in diesem Bereich liegen.

Bei einer Wohnung oder einem Haus mit Energieeffizienzklasse D fallen in etwa sechs Euro Energiekosten pro Quadratmeter pro Jahr an. Die Daten stammen von der Verbrauchenzentrale NRW. Der Betrag kann aber auch je nach Gebäude variieren. Fakt ist, dass ein Haus der Energieeffizienzklasse D bei den Energiekosten rund dreimal so teuer ist, wie eines der Energieeffizienzklasse A.

Im Rahmen der womöglich kommenden Sanierungspflicht dürfte die meisten Betroffenen zudem an den Sanierungskosten interessiert sein, welche anfallen könnten, um die Energieeffizienzklasse D zu erreichen. Die staatliche KfW-Bank schätzt die Sanierungskosten insgesamt auf rund 254 Milliarden Euro. Wie die Kosten im Einzelfall aussehen, hängst stark von den Gegebenheiten ab. Grundsätzlich gibt es einige Maßnahmen, welche ergriffen werden müssen. Je mehr von diesen bei einem Wohngebäude vor der Sanierung nicht erfüllt werden, desto teurer wird diese. Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick: