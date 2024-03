Was ist ein gutes Nettogehalt in Deutschland?

Verschiedene Vergleiche können hilfreiche Methoden sein, um zu ermitteln ob man ein gutes Nettogehalt verdient. Aber neben dem Einkommen sind auch andere Faktoren wichtig.

Definitive Aussagen über ein „gutes“ Gehalt zu treffen, ist schwierig. Oft hängen verschiedene Faktoren damit zusammen, wie gut man mit seinem Nettogehalt auskommt. Dabei ist eine bloße Zahl allein noch nicht aussagekräftig genug, um zu definieren, ob es sich um ein gutes Gehalt handelt. Allerdings gibt es bei der Wahl des Berufs einige Dinge zu beachten, um am Ende von sich behaupten zu können, man verdiene ein gutes Nettogehalt. Im folgenden Artikel soll auf solche Faktoren näher eingegangen werden.

Welche Faktoren beeinflussen ein gutes Nettogehalt?

Das Nettogehalt ist die Zahl, die übrig bleibt, wenn man von seinem Einkommen alle Steuern und sonstigen Abgaben abzieht. Also das, was man am Ende wirklich erhält. Für die meisten Menschen spielt das eine wichtige Rolle bei der Wahl des Berufs und der Entscheidung für einen bestimmten Job. Bis zu einem gewissen Maße kann man als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer in Gehaltsverhandlungen Einfluss auf die Höhe des Nettogehalts nehmen, aber es gibt noch andere Faktoren, die es beeinflussen können.

Faktoren, die das Nettogehalt beeinflussen sind:

Branchenübliches Gehalt

Region

Berufserfahrung

Vor allem spielen für ein die Güte des Nettogehalts aber die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse eine große Rolle.

Ein gutes Nettogehalt misst sich am Durchschnittseinkommen

Eine Möglichkeit, um ein gutes Nettogehalt zu ermitteln, ist das durchschnittliche Nettoeinkommen in Deutschland zum Vergleich heranzuziehen. Das Portal Statista nutzt Daten des Frauenhofer Instituts und errechnete für 2023 das durchschnittliche Nettojahreseinkommen von ledigen, kinderlosen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf 27.416 Euro. Das macht im Schnitt ein monatliches Nettogehalt von etwa 2284 Euro.

Das Wirtschaftsinstitut IW Koeln lässt bei den Grenzen zwischen Geringverdienern, der Mittelschicht und der Oberschicht etwas mehr Spielraum. Um zur sogenannten Mittelschicht zu gehören, reicht es demzufolge, wenn man als Single monatlich zwischen 1496 und 2804 Euro netto verdient.

Einkommensschwache Mitte: 1121 Euro bis 1495 Euro Nettogehalt

1121 Euro bis 1495 Euro Mittelschicht: 1496 Euro bis 2804 Euro Nettogehalt

1496 Euro bis 2804 Euro Einkommensstarke Mitte: 2805 Euro bis 4673 Euro Nettogehalt

2805 Euro bis 4673 Euro Relativ Reich: ab 4673 Euro Nettogehalt

Gutes Nettogehalt innerhalb einer Branche

Das durchschnittliche Nettoeinkommen in Deutschland kann dabei helfen, das eigene Nettogehalt einzuordnen und allgemein zu vergleichen. Es ist jedoch kein Garant dafür, dass man in seiner Branche auch ein gutes Nettogehalt verdient. So können die Gehälter innerhalb verschiedener Branchen stark von den durchschnittlichen Nettogehältern in Deutschland abweichen. Um zu ermitteln, ob man innerhalb der eigenen Branche ein gutes Nettogehalt verdient, können Gehaltsvergleiche hilfreich sein.

Dabei kann beispielsweise der große Gehaltsrechner des Statistischen Bundesamts behilflich sein. Hier kann man das eigene Gehalt anonymisiert mit den Gehältern anderer Berufstätiger derselben Branche vergleichen, um zu ermessen, ob man mit dem eigenen Nettogehalt ein gutes Einkommen hat.

Gutes Nettogehalt nach Berufserfahrung und Wohnort

Je nach Wohnort können sich die Lebenshaltungskosten unterscheiden. Dementsprechend muss auch beim Ermessen und Vergleichen des eigenen Nettoeinkommens darauf geachtet werden, wie viel das eigene Leben kostet. Für die meisten Menschen sollte ein gutes Nettogehalt reichen, um die anfallenden laufenden Kosten des Lebens zu decken, und dennoch am Ende des Monats ausreichend Geld übrig zu haben, um sich persönliche Dinge leisten zu können.

Auch die Berufserfahrung spielt eine wichtige Rolle beim richtigen Nettoeinkommen. Nach einigen Jahren im selben Job bringt man oft auch Erfahrung mit, die entsprechend bezahlt werden sollte. Um ein gutes Nettogehalt zu verdienen ist es hilfreich, sein Gehalt anhand der Erfahrungen und Verantwortung immer wieder einmal neu zu verhandeln.

Ein gutes Nettogehalt allein macht nicht glücklich

Auch wenn ein gutes Nettogehalt dabei helfen kann, sich ein paar Wünsche zu erfüllen und sorgenfreier zu leben, reicht Geld allein noch nicht zum Glücklichsein. Ein angemessener Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit ist vielen Menschen genauso wichtig, wie ein sicheres Einkommen.