Diese App vereint Bluesky, Mastodon und Threads

Neben Bluesky und Mastodon ist Threads einer der größten Konkurrenten von Elon Musks Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Wer vielleicht einmal das Rennen macht und - wenn überhaupt - die X-Alternative schlechthin wird, ist noch längst nicht ausgemacht.

Bis dahin oder auch ganz allgemein könnte es sich also lohnen, bei allen Dreien dabei zu sein. Aber ist das nicht zu aufwendig? Es kommt darauf an. Weil sich die drei Konkurrenten im Gegensatz zu X nicht ganz voneinander abschotten, gibt es Möglichkeiten, die Dienste untereinander zu verbinden.

Vier auf einen Streich

Und genau diese Möglichkeiten nutzt Openvibe: In dieser einen App können Interessierte Bluesky, Mastodon, Threads und sogar noch das Netzwerk Nostr nutzen - und von einem einzigen Konto aus und unter derselben Identität in alle Netzwerke gleichzeitig posten.

Und natürlich gibt es auch eine gemeinsame Timeline plus Suchfunktion. Darüber hinaus lassen sich auch viele Einzelfunktionen der verschiedenen Dienste in Openvibe nutzen. Derzeit ist die für Android und iOS verfügbare App komplett kostenlos.