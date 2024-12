Umfrage: Wer ordert den Christbaum im Internet?

Ein echter, frischer Weihnachtsbaum aus Holz und mit Nadeln lässt sich auch im Internet bestellen und nach Hause liefern. Allerdings haben bislang nur 2 Prozent der Menschen ab 16 Jahren hierzulande ihren Baum schon mehrmals auf diesem Wege geordert - und 7 Prozent zumindest einmal. Das geht aus einer Umfrage von Bitkom Research hervor.

Und wie sehen die Pläne konkret für 2024 aus? Auch dieses Jahr wollen nur 2 Prozent der Befragten ihren Weihnachtsbaum im Internet kaufen, während knapp drei Viertel (73 Prozent) diesen Weg prinzipiell ausschließen.

Mehr als die Hälfte kauft beim Händler

Stattdessen plant mehr als die Hälfte (55 Prozent), sich den Christbaum im stationären Handel zu holen, also etwa am Weihnachtsbaumstand, im Baumarkt oder im Gartencenter. Knapp ein Fünftel (19 Prozent) der Befragten gibt, an den Baum selbst schlagen zu wollen.

7 Prozent setzen auf einen künstlichen Weihnachtsbaum. Und 16 Prozent geben an, weder einen echten noch einen Baum aus Plastik aufstellen zu wollen. Für die repräsentative Studie sind 1.003 Menschen ab 16 Jahren telefonisch befragt worden.