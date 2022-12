Weihnachtsgeschenke

Professor über das Schenken: "Geldgeschenke kommen besser an als viele denken"

Plus Der Würzburger Sozialpsychologe Roland Deutsch erklärt, warum wir so gerne schenken, was ein gutes Geschenk ausmacht und warum man beim Auspacken wohlwollend denken sollte.

Von Manuela Göbel

Menschen beschenkten sich schon in der Antike. Zur Wintersonnwende, dem Vorläufer des Weihnachtsfestes, wurden Arme mit Almosen bedacht. Spät bekamen Kinder kleine Weihnachtsgaben. Mit steigendem Wohlstand weitete sich das Schenken an Weihnachten immer mehr aus. Es scheint so, als wäre Schenken ein menschliches Bedürfnis?



Professor Roland Deutsch: Das stimmt. Es gibt mehrere tiefverankerte menschliche Bedürfnisse, die mit dem Schenken angesprochen werden. Eines davon ist das nach Status. Mit einem teuren Geschenk kann man seine Überlegenheit ausdrücken. Moralische Bedürfnisse werden befriedigt, wenn man mit einem Geschenk etwas gut machen oder sich für etwas bedanken will. Am auffälligsten ist wahrscheinlich, dass Menschen sich durch Geschenke mit anderen austauschen und verbinden wollen. Wir sind eine Spezies, die ein großes Bedürfnis nach sozialen Bindungen hat. Sich gegenseitig zu beschenken ist ein wirksames Mittel, diese aufzubauen und zu pflegen. Außerdem sind wir zu viel Mitgefühl fähig und geben anderen gerne, was sie brauchen.

