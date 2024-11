Nürnberger Christkindlesmarkt wird eröffnet

Mit dem traditionellen Prolog eröffnet am Freitag (17.30 Uhr) der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt. Das Nürnberger Christkind, Nelli Lunkenheimer, wird das mehrstrophige Weihnachtsgedicht in seinem engelgleichen Kostüm von der Empore der Frauenkirche vor Tausenden Besucherinnen und Besuchern sprechen.

Der Nürnberger Christkindlesmarkt gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Bis Heiligabend bieten auf dem Hauptmarkt rund 170 Stände mit den typischen rot-weiß-gestreifen Stoffdächern Lebkuchen, Früchtebrot, Nürnberger Rostbratwürste, Christbaumschmuck, Kunsthandwerk oder Glühwein an.

Rund zwei Millionen Menschen zog der Christkindlesmarkt nach Angaben der Stadt im vergangenen Jahr an. Auch in diesem Jahr erwartet sie wieder viele Gäste aus dem In- und Ausland. Deshalb sind in der Zeit nach Angaben des Flughafens Nürnberg zusätzliche Flüge geplant.