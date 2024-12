Weltweiter Rückruf bei Ford – mehr als 750.000 Autos betroffen

Beim Autobauer Ford gibt es einen weltweiten Rückruf von Diesel-Autos. Die betroffenen Wägen stammen aus den Baujahren 2014 bis 2020 und den Baureihen B-Max, C-Max, Eco Sport, Fiesta, Focus, Galaxy, Grand C-Max, Kuga, Mondeo, Ranger, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect, Transit Courier, berichtet Auto Motor Sport unter Berufung auf das Kraftfahrt Bundesamt (KBA). Demnach zeige sich an den Ford-Dieseln eine konstruktionsbedingte Erhöhung der Partikelanzahlen über die Lebensdauer.

164.000 Diesel-Autos in Deutschland von Ford von Rückruf betroffen

Aufgrund der hohen Anzahl an Modellen und des langen Baujahr-Zeitraums handelt es sich um einen äußerst umfassenden Rückruf. So müssten alleine in Deutschland laut KBA rund 164.000 Fahrzeuge in die Werkstatt. Weltweit seien es mehr als 770.000 Autos.

Um das Problem an den Autos zu beheben, müsse der Partikelfilter geprüft und bei einem Schaden ausgetauscht werden, berichtet das Magazin. Eine Rekalibrierung des Filters sollte in einigen Fällen bereits genügen.

Fahrzeuge vom Typ Ford Fiesta fahren am Fließband durch die Werkhalle. Auch sie sind vom Rückruf betroffen. Foto: Oliver Berg, dpa (Archivbild)

Weltweiter Rückruf bei Ford – Notfall-Hotline eingerichtet

Es werden alle Halter betroffener Fahrzeuge vom KBA angeschrieben, heißt es. Zudem habe der Hersteller für die Rückrufaktion den Code 24E06 vergeben. Für betroffene Kunden hat Ford unter der Rufnummer 0221 9999 2999 eine Hotline eingerichtet.

Ford verlängert die Garantie

Bis Ende 2024 plane Ford, alle betroffenen Halter kontaktiert zu haben, berichtet chip.de. Kunden, die bereits auf eigene Kosten nachgebessert haben, könnten demnach auf Kulanz hoffen. Über die Höhe der Erstattungen werde jedoch individuell entschieden. Zudem verlängere Ford die Garantie auf zehn Jahre oder 160.000 Kilometer für den Austausch defekter Dieselpartikelfilter mit Originalteilen.

Die im Juli 2023 eingeführte neue Messmethode zur Partikelanzahl zeige deutliche Abweichungen, heißt es. Frühere Messungen waren weniger präzise, während die neue Methode eine genauere Erfassung der Partikel ermöglicht. Das führe zunehmend zu nicht bestandenen Abgasuntersuchungen. Ford habe nun mit Software-Updates und dem Austausch betroffener Filter reagiert.