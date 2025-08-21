Das Wohngeld ist in Deutschland ein staatlicher Zuschuss, um seine Wohnkosten zu decken, wenn das eigene Einkommen zu gering ist. Aber nicht alle haben Anspruch auf diese Hilfe. Wer Wohngeld beantragen kann und welche Voraussetzungen gelten, erfahren Sie hier.

Wer kann Wohngeld beantragen?

Wie das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) auf seiner Website informiert, können „Bürgerinnen und Bürger, die tagtäglich arbeiten gehen, aber nicht ausreichend Einkommen zur Verfügung haben, um die Kosten fürs Wohnen bezahlen zu können“, einen Antrag auf Wohngeld stellen. Auch Rentnerinnen und Rentner sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen können Wohngeld beantragen, ebenso wie Studierende, die keinen Anspruch auf BAföG haben oder dieses als Volldarlehen erhalten, und Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld I und Kurzarbeitergeld.

Laut BMWSB erhalten vor allem Menschen mit einer geringen Rente, Alleinerziehende und Menschen, die trotz Mindestlohn gut haushalten müssen, die staatliche Unterstützung. Mieter einer Wohnung können Wohngeld beantragen, aber auch Eigentümer können es in Form des sogenannten Lastenzuschusses bekommen.

Voraussetzungen: Wer hat Anspruch auf Wohngeld?

Bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Wohngeld zu bekommen, wie der Familienratgeber der Aktion Mensch informiert.

Ein Mindesteinkommen muss nachgewiesen werden.

Auch nach oben gibt es Einkommensgrenzen, die sich an der Haushaltsgröße sowie der Mietstufe des Wohnorts orientieren.

Wohngeld wird nicht gewährt, wenn bereits andere Sozial­leistungen – wie Bürgergeld oder Sozialhilfe – bezogen werden, die bereits die Wohnkosten abdecken. Das ist im Wohngeldgesetz (WoGG) unter § 7 geregelt.

Auch Studierende können unter bestimmten Umständen einen Antrag auf Wohngeld stellen, allerdings erhalten sie, wenn sie BAföG-berechtigt sind, in der Regel kein Wohngeld, ebenso wie Azubis mit Anspruch auf BAB. Laut Verbraucherzentrale haben auch Hunderttausende Rentner 2025 neu Anspruch auf Wohngeld, die es bisher nicht beantragt haben.

Ob und welchen Anspruch Sie haben, können Sie für eine erste Einschätzung mithilfe eines Online-Rechners des Ministeriums ermitteln. Den Antrag stellen Sie dann bei der zuständigen Wohngeldstelle Ihrer Kommune – am besten frühzeitig, gerade wenn absehbar ist, dass Ihr Haushaltseinkommen unter die maßgebliche Grenze fällt, zum Beispiel durch Renteneintritt oder Gehaltskürzungen. Wohngeld wird in der Regel für ein Jahr bewilligt, beginnend ab dem Monat, in dem der Antrag gestellt wurde, informiert der Sozialverband Deutschland.

Übrigens: Auch Werbungskosten haben einen Einfluss auf die Höhe des Wohngelds.