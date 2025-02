Wintervergnügen in der Hauptstadt

Zum ersten Mal in diesem Winter erlebt die Hauptstadt richtig viel Schnee. Weiß statt Wintergrau - das begeistert Kinder und Spaziergänger gleichermaßen. Am östlichen Stadtrand wurden schon am Vormittag die ersten Langläufer gesichtet. Alexanderplatz und Regierungsviertel lagen unter einer bis zu 20 Zentimeter dicken Schneeschicht, verschneite Bäume glitzerten und Hunde tobten im puderigen Weiß. Allerdings hatten auch Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser mehr zu tun als sonst.

Vor vielen Eingängen wurde in den Morgenstunden Schnee geschippt. Autoscheiben mussten freigeräumt, so manches verschneite Fahrrad mühsam gesucht werden. Auf verschneiten und vereisten Straßen und Gehwegen kam es zu Unfällen. «Wirklich schwerwiegende Dinge sind nicht passiert», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Kliniken berichteten über Glätteopfer, oft mit Knochenbrüchen oder Prellungen.

In den nächsten Tagen sind nach Wettervorhersage wie auch in anderen Teilen Deutschlands nur noch vereinzelt Schneefälle zu erwarten.

Spaziergänger genossen die weiße Landschaft. Foto: Anja Mia Neumann/dpa

Starker Schneefall sorgte für echtes Wintergefühl in Berlin. Foto: Elisa Schu/dpa