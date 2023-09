Wohnen

Wie das Wohnen der Zukunft aussehen könnte

Auch vernetzte Thermostate lassen sich in Smart-Home-Systeme einbinden.

Plus Ob innovative Lichtplanung, intelligente Haustechnik oder gute Wärmedämmung: Lösungen für mehr Energieeffizienz sind nicht nur nachhaltig – sie steigern auch den Komfort.

Von Harald Czycholl

Kreislauffähige Materialien, gesunde Bauprodukte und eine begrünte Fassade: Beim Wohnhochhaus Moringa, das derzeit in der Hamburger HafenCity entsteht, steht das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund – und es geht einher mit einem hohen Wohnkomfort und einem einzigartigen Design. Insgesamt umfasst das grüne Gebäude, für das sich der Projektentwickler Landmarken AG verantwortlich zeigt, knapp über 20.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Im Frühjahr 2025 soll die Immobilie fertig sein.

Die zukünftigen Bewohner sollen nicht nur von dem guten Gefühl profitieren, in einem ökologisch vorteilhaften Gebäude zu wohnen: Sie hätten auch ganz persönlich etwas vom nachhaltigen Bauen, „weil sie zum Beispiel geringere Betriebskosten haben“, sagt Michael Bauer, Partner beim auf den Bau- und Immobiliensektor spezialisierten Beratungsunternehmen Drees & Sommer. Und auch der Gesundheit der Bewohner komme ein nachhaltiges Gebäude zugute: „Es besteht in der Regel aus Materialien, die keine Schadstoffe wie etwa Formaldehyd emittieren. Damit sind diese Materialien gesundheitsverträglicher als andere und reduzieren Krankheiten“, so Bauer. Begrünte Dächer und Fassaden sollen zudem für eine natürliche Kühlung im Sommer und eine zusätzliche Isolierung im Winter sorgen – und punkten, mit ihrer schönen, natürlichen Anmutung.

