Wohngeld 2025: Wann geht die Juli-Zahlung auf Ihrem Konto ein?

Viele Wohngeld-Empfänger warten Monat für Monat auf die Auszahlung der Unterstützungsleistung. Wer auf die Zahlung angewiesen ist, möchte das Geld am liebsten so früh wie möglich auf dem Konto sehen. Doch wann genau erfolgt die Überweisung für Juli 2025 – und was sollten Empfänger dabei beachten? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen.

Wohngeld: Was ist das und wer hat Anspruch?

Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkosten und richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen. Es kann laut dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen als Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter oder als Lastenzuschuss für Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum gezahlt werden.

Anspruchsberechtigt für Wohngeld sind dem Ministerium zufolge Haushalte, deren Einkommen nicht ausreicht, um die Wohnkosten allein zu tragen. Dazu zählen etwa Rentnerinnen und Rentner, Familien, Alleinerziehende sowie Menschen, die für den Mindestlohn arbeiten.

Wie hoch das Wohngeld im Einzelfall ausfällt, hängt von mehreren Faktoren ab:

Anzahl der Haushaltsmitglieder

Höhe des Einkommens

Höhe der Miete oder Belastung

Wie die Verbraucherzentrale feststellt, wurde das Wohngeld zum 1. Januar 2025 im Schnitt um 30 Euro erhöht.

Wohngeld Juli 2025 - Wann kommt die Zahlung?

In den meisten Bundesländern wird das Wohngeld für Juli 2025 am Montag, 30. Juni 2025, auf den Konten der Empfängerinnen und Empfänger eintrudeln. Damit ist es in der Regel pünktlich zum Monatsbeginn auf dem Konto verfügbar – beispielsweise, um die Miete zu begleichen. Das Wohngeld für Juni haben Berechtigte bereits im Mai 2025 erhalten.

Die Überweisung des Wohngeldes erfolgt immer am letzten Bankarbeitstag des Vormonats. Kleinere Abweichungen sind je nach Kommune möglich, da die Wohngeldstellen dezentral organisiert sind, wie die Verbraucherzentrale in einem Beitrag erklärt.

Wohngeld für Juli 2025 - Warum wird es schon im Juni ausgezahlt?

Rechtlich ist klar geregelt: Das Wohngeld muss monatlich im Voraus auf das Konto der berechtigten Person überwiesen werden. Dies können Empfängerinnen und Empfänger im Paragraf 26 Abs. 2 des Wohngeldgesetzes nachlesen. Der Grund dafür ist pragmatisch – Belastungen, die schon zum Beginn des neuen Monats fällig werden, sollen mit dem Wohngeld direkt beglichen werden können.

Zahlung von Wohngeld verspätet – das können Sie jetzt tun

Falls das Wohngeld wider Erwarten nicht pünktlich eingeht, sollten Empfänger laut der Verbraucherzentrale folgende Schritte beachten:

Kontoauszüge prüfen: Manchmal verzögert sich die Gutschrift durch bankinterne Bearbeitung.

Bei der zuständigen Wohngeldstelle nachfragen: Hier lässt sich klären, ob es bei der Überweisung zu Verzögerungen gekommen ist.

Ab wann sollte man sich Sorgen machen? Erfahrungsgemäß genügt es, zunächst einige Werktage abzuwarten. Erst wenn das Geld mehrere Tage nach dem regulären Auszahlungstermin noch nicht auf dem Konto ist, lohnt sich eine offizielle Rückfrage.

Übrigens: Wer überprüfen will, ob alle Wohngeldzahlungen für das Jahr 2025 bislang pünktlich auf dem Konto eingegangen sind, kann sich in der Übersicht zu allen Wohngeld-Auszahlungsterminen einen Überblick verschaffen.