Wohngeld-Auszahlung im Juli für August 2025: An diesem Datum ist das Geld auf Ihrem Konto

Das Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkosten, der einkommensschwachen Haushalten helfen soll, ihren Wohnraum zu finanzieren. Laut dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) kann Wohngeld unter bestimmten Voraussetzungen bei der kommunalen Wohngeldstelle beantragt werden.

Für viele ist das Wohngeld eine unverzichtbare Hilfe, um steigende Wohnkosten stemmen zu können. Seit dem 1. Januar 2025 wurde das Wohngeld im Rahmen der Wohngeld-Plus-Reform laut der Verbraucherzentrale durchschnittlich um 30 Euro pro Monat erhöht. Es berücksichtigt nun auch eine Klimakomponente, um gestiegene Lebenshaltungskosten besser auszugleichen. Laut der Bundesregierung profitieren von der Anpassung rund zwei Millionen Haushalte in Deutschland, unter anderem Hunderttausende Rentner, die Anspruch auf die Leistung hätten, aber sie aus Unkenntnis nicht beantragen.

Wer Wohngeld erhält, wartet Monat für Monat auf die Überweisung der Leistung. Immerhin muss man pünktlich die Miete oder Kreditrate bezahlen. Wann genau können Wohngeldempfänger im Juli 2025 mit der Auszahlung für August rechnen?

Wohngeld-Auszahlung für August 2025: An diesem Datum im Juli ist das Geld auf Ihrem Konto

Da die meisten Menschen ihre Miete beziehungsweise Kreditrate am Monatsanfang bezahlen müssen, wird laut § 26 des Wohngeldgesetzes (WoGG) Wohngeld monatlich im Voraus, am letzten Werktag des Vormonats, überwiesen. Die Wohngeldstellen sorgen durch die frühzeitige Überweisung dafür, dass Mietzahlungen pünktlich beglichen werden können.

Der letzte Bankarbeitstag im Juli ist Donnerstag, der 31. Juli 2025. An diesem Tag wird das Wohngeld überwiesen, sodass Empfänger davon ausgehen können, dass das Wohngeld spätestens zu Beginn des neuen Monats August zur Verfügung steht. Das Wohngeld für Juli haben Berechtigte bereits im Juni 2025 erhalten.

Wohngeld-Zahlung: Was tun, wenn sie nicht pünktlich kommt?

Wenn das beantragte und bewilligte Wohngeld untypischerweise nicht zum Monatsende überwiesen wurde, empfiehlt die Verbraucherzentrale, zunächst einige Werktage abzuwarten. Unter anderem durch bankinterne Bearbeitung kann es zu verzögerten Gutschriften kommen. Wenn das Geld jedoch mehrere Tage nach dem regulären Auszahlungstermin nicht auf dem Konto ist, sollte man bei der zuständigen Wohngeldstelle nachfragen.

Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Wohngeld-Auszahlungsterminen 2025.

Wohngeld beantragen: Das müssen Sie beachten

Wohngeld muss aktiv beantragt werden und wird in der Regel für zwölf Monate gezahlt, wobei es erst vom Beginn des Monats an geleistet wird, in dem der Antrag bei der Behörde eingegangen ist, informiert das BMWSB. Die Antragsbearbeitung in der Kommune kann laut der Verbraucherzentrale einige Monate dauern, deshalb ist ein rechtzeitiger Antrag wichtig. Für zurückliegende Zeiträume gibt es bis auf einige Sonderfälle kein Wohngeld.

Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach der Anzahl der Haushaltsmitglieder, dem Gesamteinkommen und der Miete beziehungsweise Belastung. Nicht nur Mieter können Anspruch auf Wohngeld haben. Auch Eigentümer können einen Lastenzuschuss beantragen. Zur ersten Einschätzung, ob ein Anspruch besteht, bietet das BMWSB einen Wohngeld-Plus-Rechner an. Verbindliche Auskünfte erteilen allerdings nur die zuständigen Wohngeldstellen.