Die Ananas ist, ähnlich wie die Erdbeere, eine Scheinfrucht. Botanisch gesehen besteht sie nämlich aus einem Fruchtverband von Beeren. Das Fruchtfleisch setzt sich also anders zusammen als bei sogenannten "echten Früchten". Trotzdem kann sie mit ihrem süßen Geschmack überzeugen.

100 Gramm Ananas haben nur 52 Kilokalorien, enthalten aber stolze 10,5 Gramm Zucker. Hier finden Sie alle Vitamine und Mineralstoffe im Überblick.

Ananas: Vitamine und Mineralstoffe im Überblick

Die Schweizer Nährwertdatenbank fasst die Vitamine für Ananas zusammen. In Klammern finden Sie den Anteil des Tagesbedarfs, der mit 100 Gramm Ananas gedeckt wird:

Diese Mineralstoffe sind in 100 Gramm Ananas enthalten:

Kalium (K): 120 mg

Natrium (Na): <1 mg

Chlorid (Cl): 19 mg

Calcium (Ca): 14 mg

Magnesium (Mg): 11 mg

Phosphor (P): 6 mg

Eisen (Fe): 0,2 mg

Jod (I): 1,4 µg

Zink (Zn): 0,1 mg

Selen (Se): 0,1 µg

Interessant zu wissen: Laut der Schweizer Nährwertdatenbank verlieren Ananas in Konserven einen hohen Prozentsatz ihres Vitamingehalts. Während in 100 Gramm roher Ananas noch 56,5 Milligramm Vitamin C enthalten sind, bleiben in einer abgetropften Ananas aus der Konserve lediglich fünf Milligramm übrig. Die Werte für Vitamin B1, Vitamin B6 und Niacin bleiben aber nahezu gleich.

In Ananassaft sind laut der Schweizer Nährwertdatenbank folgende Vitamine enthalten:

Vitamin A-Aktivität: 5 µg-RAE

Vitamin B1 (Thiamin): 0,05 mg

Vitamin B2 (Riboflavin): 0,02 mg

Vitamin B6 (Pyridoxin): 0,1 mg

Niacin: 0,2 mg

Folat: 2 µg

Pantothensäure: 0,1 mg

Vitamin C (Ascorbinsäure): 12,1 mg

Vitamin E-Aktivität: 0,02 mg-ATE

Was bedeutet ATE und RAE? Die Einheiten erklärt

Die Begriffe Vitamin A und Vitamin E beschreiben eine Gruppe von Verbindungen mit unterschiedlichen Wirkformen. Bei Vitamin E ist die Hauptwirkform Tocopherol, bei Vitamin A ist es Retinol. Da die Wirkformen in Lebensmitteln auf unterschiedliche Weise vorkommen und nicht die gleiche Bioverfügbarkeit haben, werden unter anderem Vitamin A und Vitamin E in Äquivalenten angegeben.

Die Umrechnung sieht laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) wie folgt aus: 1 μg Retinolaktivitätsäquivalent (RAE) = 1 μg Retinol = 12 μg β-Carotin = 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide.

100 Gramm Ananas enthält viel Vitamin C

Mit nur 100 Gramm Ananas werden bereits 59 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin C bei Frauen gedeckt. Für Männer sind es 51 Prozent. Das wasserlösliche Vitamin stärkt das Immunsystem und trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. In wissenschaftlichen Studien wurde außerdem festgestellt, dass Vitamin C zur Verringerung von Müdigkeit und zu einer erhöhten Eisenaufnahme beitragen kann.