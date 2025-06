Arthrose kann den Alltag erschweren: Symptome und Ursachen einfach erklärt

Laut dem RKI ist Arthrose die weltweit häufigste Gelenkerkrankung. Ab 65 Jahren sind 48,1 Prozent der Frauen und 31,2 Prozent der Männer betroffen. Obwohl Arthrose vermehrt im Alter auftritt, trifft die Erkrankung auch junge Menschen. Ursache ist nämlich nicht nur der Verschleiß: Verletzungen oder Infektionen können ebenfalls eine Arthrose auslösen. Welche Symptome deuten auf die Gelenkerkrankung hin?

Wichtige Infos vorab:

Arthrose kann in zwei Formen klassifiziert werden: primär und sekundär.

Die Krankheit entwickelt sich schleichend, typische Symptome sind aber Schmerzen und Schwellungen an Gelenken oder eine Steifheit nach dem Aufstehen.

Sportliche Aktivität kann bei Arthrose helfen.

Ältere Menschen sind häufiger von Arthrose betroffen. Bis zu einem Alter von 55 Jahren leiden mehr Männer an der Erkrankung, danach trifft es Frauen häufiger.

Was ist Arthrose?

Arthrose ist eine Gelenkerkrankung. Dabei wird der Knorpel in den Gelenken dauerhaft geschädigt und die natürliche Schutzfunktion geht verloren. Der Knorpel kann sich laut der Deutschen Rheuma-Liga nicht mehr selbst erneuern. Je länger die Krankheit fortschreitet, desto mehr wird der Knochen belastet. Am häufigsten tritt Arthrose in den Knien, der Hüfte den Fingern und den Wirbelgelenken auf.

Arthrose kann laut dem medizinischen Fachlexikon MSD Manual in zwei Formen klassifiziert werden: Die primäre und die sekundäre Arthrose.

Primäre Arthrose: Die primäre Arthrose zeigt sich meist nach jahrelanger Abnutzung an bestimmten Gelenken, wie Händen, Füßen oder Knien. Sie wird je nach Ort des Auftretens benannt. Wer also Gelenkprobleme im Knie hat, könnte unter Kniearthrose leiden.

Sekundäre Arthrose: Die sekundäre Arthrose entsteht meist nach einer schweren Schädigung der Gelenke durch Verletzungen, Infektionen oder chronischen Entzündungserkrankungen wie Rheuma.

Arthrose: Welche Ursachen stecken dahinter?

Arthrose kann im Alter durch Abnutzung der Gelenkknorpel entstehen. Normalerweise schützt der Knorpel die Gelenke aber auch nach jahrelanger Belastung vor einem Verschleiß. Arthrose wird laut dem MSD Manual deshalb meist durch Gewebeschäden verursacht. Durch Wassereinlagerungen kann der Knorpel weich werden und beginnt sich zu zersetzen. Das Wiederum hat Auswirkungen auf die Knochen, was Schmerzen bei Bewegungen verursachen kann. Wenn der Körper versucht, den Schaden zu reparieren, können Knochenwucherungen entstehen, die unter der Haut gut sichtbar sind.

Auch junge Menschen können an Arthrose leiden. Ursachen können Verletzungen, Infektionen oder eine Fehlstellung der Knochen sein.

Welche Symptome können bei Arthrose auftreten?

Typische Anzeichen für Arthrose sind schmerzende und steife Gelenke. Über die Jahre können sich die Symptome stark verschlimmern. Laut dem Portal gesundheitsinformation.de schmerzen Gelenke bei einer beginnenden Arthrose, wenn das Gelenk belastet wird. Beim Joggen beispielsweise können stechende Schmerzen im Knien entstehen. Patienten, bei denen die Finger betroffen sind, merken die Symptome meist beim Öffnen von Gläsern oder beim Tragen schwerer Gegenstände.

Ist die Arthrose weiter fortgeschritten, können die Gelenkschmerzen im Ruhezustand auftreten und Gelenkverformungen entstehen. Die Deutsche Rheuma-Liga listet folgende typischen Symptome für Arthrose auf:

Anlaufschmerz

Gelenksteifigkeit

Gelenkschmerzen bei Belastung

Gelenkschwellungen

Dauerschmerzen im Gelenk

Verspannte Muskeln rund um das Gelenk

Bewegungseinschränkungen

Was ist der Unterschied zwischen Arthrose und Arthritis?

Als Arthrose wird der dauerhaft veränderte, krankhafte Zustand des Knorpels bezeichnet. Arthritis hingegen ist eine akute Entzündung, die durch einen angegriffenen Knorpel entstehen kann. Laut dem Fuß- und Sprunggelenke Zentrum Berlin liegt der Unterschied in der Ursache der Schmerzen: Bei Arthritis ist das die Entzündung der Gelenke, bei Arthrose ist das die mechanische Überbeanspruchung.

Was hilft bei Arthrose?

Das Tückische bei Arthrose ist, dass Betroffene aufgrund der Schmerzen meist ihre Bewegungen einschränken. Dabei kann die Knorpelschicht aber nicht mit den wichtigen Nährstoffen versorgt werden. Man sollte deshalb anfangs gelenkschonende Bewegungen durchführen, anschließend kann gezieltes Training die Beweglichkeit verbessern. Laut gesundheitsinformation.de kann auch eine Gewichtsabnahme bei Arthrose helfen. Leider ist Arthrose nicht heilbar, mit gezielter Therapie können die Symptome aber verringert werden. Auch eine gute Ernährung kann bei Arthrose viel bewirken.