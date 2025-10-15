Wie viele Vitamine hat eine Banane?

Bananen sind eine wahre Energie-Bombe: Mit 88 Kilokalorien pro 100 Gramm macht das krumme Obst fit für den Tag. Auf leeren Magen sollte die Banane aber nicht unbedingt gegessen werden. Hier sehen Sie, wie viele Vitamine in einer rohen und getrockneten Banane enthalten sind.

Bananen: Alle Vitamine im Überblick

In der Banane ist besonders viel Vitamin B6 enthalten. Vitamin B12 und Vitamin D sind nicht in einer Banane enthalten, das ist aber für Früchte normal. Vitamin D ist nur in sehr wenigen Lebensmitteln enthalten und Vitamin B12 kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Vitamin E ist nur in Spuren zu finden und deshalb nicht aufgelistet. Hier der Überblick:

Diese Mineralstoffe sind in 100 Gramm rohen Bananen enthalten:

Kalium (K): 320 mg

Natrium (Na): Sp.

Chlorid (Cl): 80 mg

Calcium (Ca): 5,1 mg

Magnesium (Mg): 28 mg

Phosphor (P): 29 mg

Eisen (Fe): 0,2 mg

Jod : 3 µg

Zink (Zn): 0,1 mg

Selen (Se): < 0,5 µg

Eine getrocknete Banane enthält mehr Vitamin B6 und Niacin, als eine rohe Banane – allerdings auch weniger Vitamin C. Hier der Überblick:

Vitamin A: 8 µg-RAE

Vitamin B1 (Thiamin): 0,1 mg

Vitamin B2 (Riboflavin): 0,18 mg

Vitamin B6 (Pyridoxin): 0,81 mg

Niacin: 2 mg

Folat: 33,3 µg

Pantothensäure: 0,54 mg

Vitamin C (Ascorbinsäure) 4 mg

Außerdem sind diese Mineralstoffe enthalten:

Kalium (K): 1150 mg

Natrium (Na): 8 mg

Chlorid (Cl): 300 mg

Calcium (Ca): 20 mg

Magnesium (Mg): 90 mg

Phosphor (P): 75 mg

Eisen (Fe): 1,3 mg

Jod : 8,1 µg

Zink (Zn): 0,6 mg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Was bedeutet RAE? Die Einheit kurz erklärt

In Lebensmitteln kommen verschiedene Vitamin-A-Verbindungen vor, die unterschiedlich im Körper aufgenommen werden. Diese Verbindungen werden mit Retinolaktivitätsäquivalenten (RAE; Englisch: Retinol Activity Equivalents) zusammengefasst und beinhalten beispielsweise auch Betacarotin, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden kann. Die Hauptwirkform von Vitamin A ist Retinol, deshalb auch der Name. Vitamin A ist eigentlich nur ein Sammelbegriff für die verschiedenen Retinolverbindungen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung können die Werte folgendermaßen umgerechnet werden:

Retinolaktivitätsäquivalent (RAE): Wechselwirkungen mit anderen Inhaltsstoffen werden berücksichtigt. Umrechnung: 1 µg RAE = 1 μg Retinol = 24 µg Provitamin-A-Carotinoide

Weitere Infos gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Bananen sind ein guter Lieferant für Vitamin B6

Mit nur 100 Gramm Bananen können Männer 16 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin B6 decken. Bei Frauen sind es 18 Prozent. Erwachsene Männer ab 19 Jahren benötigen laut der DGE 1,6 Milligramm Vitamin B6 am Tag. Frauen brauchen 1,4 Milligramm. Vitamin B braucht der Körper unter anderem zur Bildung von Hormonen. Ein Mangel kann sich anhand von Müdigkeit oder einer erhöhten Infektanfälligkeit zeigen. Weitere Lebensmittel, die reich an Vitamin B6 sind finden Sie in unserer Lebensmittel-Übersicht.

Wer Lebensmittel spezifisch nach ihrem Vitamin-Gehalt aussuchen möchte, kann unsere Artikel als Hilfestellung nutzen: