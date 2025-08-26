Gute Magnesium-Quellen: Diese 37 Lebensmittel haben besonders viel Magnesium

Magnesium gehört laut dem Lebensmittelverband Deutschland zu den am häufigsten ergänzten Nährstoffen. Obwohl das notwendig und hilfreich sein kann – vor allem für Sportler, Schwangere oder Menschen mit viel Stress – kann der Tagesbedarf an Magnesium auch über Lebensmittel gedeckt werden. Vor allem Vollkorngetreideprodukte, Nüsse und Samen, aber auch getrocknete Früchte haben einen hohen Gehalt an Magnesium. In diesem Artikel finden Sie die genauen Angaben.

Vorab hier die zehn Lebensmittel mit dem höchsten Gehalt an Magnesium:

Kürbiskerne : 520 mg

Nori-Algen : 490 mg

Pinienkerne : 370 mg

Paranüsse : 350 mg

Sonnenblumenkerne : 330 mg

Chia-Samen : 320 mg

Leinsamen : 320 mg

Quinoa : 280 mg

Haferkleie : 250 mg

Mandeln : 240 mg

Was ist Magnesium?

Magnesium ist ein Mineralstoff, der lebensnotwendig für den menschlichen Körper ist. Mineralstoffe werden in Spuren- und Mengenelemente eingeteilt. Zu den Spurenelementen gehören zum Beispiel Eisen und Zink, Magnesium gehört allerdings wie Natrium und Calcium zu den Mengenelementen. Es ist wichtiger Bestandteil des Energiestoffwechsels, kann zu einer Verringerung von Müdigkeit beitragen und bei einem Mangel sogar Muskelschmerzen verursachen.

Wie viel Magnesium sollten wir über Lebensmittel aufnehmen?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr an Magnesium an. Demnach sollten Frauen ab 19 Jahren 300 Milligramm am Tag zu sich nehmen und Männer 350 Milligramm am Tag. Laut der Verbraucherzentrale kann sich der Bedarf an Magnesium bei Stress oder starkem Schwitzen erhöhen. Es gibt auch bestimmte Umstände, die dem Körper Magnesium entziehen.

Diese Lebensmittel enthalten viel Magnesium

In unserer Übersicht haben wir Ihnen nur Lebensmittel aufgezählt, deren Magnesiumgehalt bei mehr als 60 Milligramm liegt. Mit nur hundert Gramm werden dadurch rund 20 Prozent des Tagesbedarfs gedeckt. Die folgenden Daten stammen von der Schweizer Nährwertdatenbank:

Getreideprodukte und Co.

Quinoa: 280 mg Magnesium

Haferkleie: 250 mg Magnesium

Buchweizenmehl: 169 mg Magnesium

Vollkorn-Knäckebrot: 130 mg Magnesium

Vollkornreiswaffel: 130 mg Magnesium

Vollkorn-Dinkelmehl, Typ 1900: 140 mg Magnesium

Vollkorn-Weizenmehl, Typ 1700: 130 mg Magnesium

Haferflocken : 120 mg Magnesium

Hirse: 120 mg Magnesium

Reis: 120 mg

Vollkorn-Toastbrot: 87 mg Magnesium

Weizenvollkornbrot: 82 mg Magnesium

Fisch und Fleischersatzprodukte

Sardelle in Öl: 230 mg Magnesium

Tofu: 110 mg Magnesium

Scampi: 66 mg Magnesium

Früchte

Banane , getrocknet: 90 mg Magnesium

Mango , getrocknet: 88 mg Magnesium

Feige, getrocknet: 67 mg Magnesium

Gemüse, Hülsenfrüchte und Co.

Nori-Algen: 490 mg Magnesium

Sojabohnen, getrocknet: 220 mg Magnesium

Grüne Bohnen, getrocknet: 230 mg Magnesium

Spinat, gedämpft: 110 mg Magnesium

Mangold, gedämpft: 96 mg Magnesium

Erbsen, getrocknet: 96 mg Magnesium

Linsen, getrocknet: 96 mg Magnesium

Salbei, roh: 69 mg Magnesium

Hummus: 75 mg Magnesium

Nüsse und Samen

Kürbiskerne: 520 mg Magnesium

Pinienkerne: 370 mg Magnesium

Paranüsse: 350 mg Magnesium

Sonnenblumenkerne: 330 mg Magnesium

Chia-Samen: 320 mg Magnesium

Leinsamen: 320 mg Magnesium

Mandeln: 240 mg Magnesium

Erdnüsse: 160 mg Magnesium

Haselnüsse: 160 mg Magnesium

Pistazie: 120 mg Magnesium

Lebensmittel mit Magnesium: Beim Kochen auf Fett und Zubereitung achten

Laut dem Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland ist Rapsöl das beliebteste Speiseöl. Wer auf seine Magnesiumzufuhr achten möchte, sollte aber lieber zu Kokosfett greifen. In 100 Gramm sind laut der Schweizer Nährwertdatenbank 200 Milligramm Magnesium enthalten. Magnesium ist nicht hitze- und lichtempfindlich, kann beim Kochen aber ins Wasser abgegeben werden.

Beim Zubereiten muss auch auf die Art der Lebensmittel geachtet werden. Laut dem Lebensmittelverband können bestimmte Nahrungsbestandteile, wie Phytat, Calcium oder Ballaststoffe die Aufnahme von Magnesium erschweren. Vollkornprodukte zum Beispiel enthalten viel Phytat. Ihr hoher Gehalt an Magnesium wiegt das aber wieder auf.