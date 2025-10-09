Wie viele Vitamine hat eine Passionsfrucht?

Die Passionsfrucht wird oft mit einer Maracuja verwechselt. Sie ähneln sich zwar und sind botanisch eng verwandt, trotzdem gibt es Unterschiede. Die Maracuja ist zum Beispiel größer als die Passionsfrucht. Auch der Geschmack ist anders.

Der Vitamingehalt einer Passionsfrucht übertrifft den von Äpfeln um Längen und liefert fast so viel Vitamin C und Folsäure wie Spinat. Nur 100 Gramm enthalten viel Vitamin B6, Vitamin B3 (Niacin), Folat und Vitamin C. Passionsfrüchte liefern auch eine gute Portion Vitamin B2 (Riboflavin) und Pantothensäure.

In der Schwangerschaft wird Frauen empfohlen zusätzlich Folsäure zu sich zu nehmen, da diese unerlässlich für das Wachstum des Kindes ist. Zu wenig Folsäure kann nämlich zu Fehlbildungen führen. Eine Passionsfrucht kann zur Versorgung von Folat beitragen: Nur 100 Gramm liefern 19 Prozent des erhöhten Tagesbedarfs, der in der Schwangerschaft laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bei 450 Mikrogramm liegt.

Passionsfrucht: Vitamine im Überblick – inklusive Tagesbedarf

Hier finden Sie eine Übersicht aller Vitamine, verglichen mit den jeweiligen Referenzwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Wie viel Prozent des Tagesbedarfs mit 100 Gramm Passionsfrucht erreicht werden, steht in Klammern. Vitamin B1 (Thiamin) ist in einer Passionsfrucht nicht enthalten.

100 g Passionsfrucht, roh:

Diese Mineralstoffe sind in Passionsfrüchten enthalten:

Kalium (K): 240 mg

Natrium (Na): 5 mg

Chlorid (Cl): 37 mg

Calcium (Ca): 8,1 mg

Magnesium (Mg): 26 mg

Phosphor (P): 46 mg

Eisen (Fe): 0,6 mg

Jod (I): 1,3 µg

Zink (Zn): 0,8 mg

Selen : 0,2 µg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Was bedeutet mg-RAE? Die Einheit kurz erklärt

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt den Tagesbedarf verschiedener Vitamine in Äquivalenten an. Zum Beispiel von Vitamin A, Vitamin E und Folsäure. Anhand von Vitamin A lässt sich die Einheit leicht erklären: Die zentrale Wirkform von Vitamin A ist Retinol. Es kommt in der Natur aber in verschiedenen Formen und Strukturen vor. Es gibt auch Verbindungen, die im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden können, die sogenannten Carotinoide. Das wohl bekannteste davon ist Betacarotin. In der Einheit RAE (Retinolaktivitätsäquivalente) sind die verschiedenen Verbindungen vereint.

Passionsfrüchte enthalten viel Folsäure und Vitamin C

Mit nur 100 Gramm Passionsfrucht wird rund 30 Prozent des Tagesbedarfs an Folsäure gedeckt. Folsäure braucht der Körper für die Zellteilung, weshalb das Vitamin vor allem für Schwangere und bei Kinderwunsch empfohlen wird. Ein Mangel kann beim Fötus zu Entwicklungsstörungen führen. Auch Spinat, Sojasprossen, Mango und Endivien gehören zu den Lebensmitteln mit viel Folsäure.

Passionsfrüchte liefern außerdem viel Vitamin C. Das Vitamin wirkt unter anderem als Antioxidans, kann also freie Radikale im Körper binden, die ansonsten negative Prozesse in den Gang setzen können. Passionsfrüchte liefern zwar nicht so viel Vitamin C wie Paprika, decken aber mit nur 100 Gramm dennoch etwa 25 Prozent des Tagesbedarfs bei Männern und Frauen ab.