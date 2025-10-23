Folsäure: Diese 33 Lebensmittel sind reich an Vitamin B9

Obwohl sich der Begriff "Folsäure" eingebürgert hat, ist das nicht die gängige Bezeichnung für Vitamin B9. In Lebensmitteln kommt Vitamin B9 nämlich als "Folat" vor. Als Folsäure wird die synthetisch hergestellte Verbindung bezeichnet, die in Nahrungsergängzungsmitteln oder in angereicherten Lebensmitteln zu finden ist.

Welche Lebensmittel viel Folat enthalten, erfahren Sie hier.

Folsäure/Folat: Diese Lebensmittel decken den Tagesbedarf an Vitamin B9

Vor allem Innereien enthalten viel Folat, aber auch Kohl, Spinat oder Mango liefern eine gute Portion des Vitamins. Wer sich Folatreich ernähren will, sollte laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) "mindestens drei Portionen Gemüse" verzehren.

In dieser Übersicht finden Sie Lebensmittel, deren Vitamin-B9-Gehalt pro 100 Gramm über 60 Mikrogramm liegt. Mit 100 Gramm des jeweiligen Lebensmittels werden also durchschnittlich mindestens etwa 20 Prozent des Tagesbedarfs an Folat gedeckt. Dieser liegt für Erwachsene bei 300 µg am Tag.

Die Daten stammen von der Schweizer Nährwertdatenbank und beziehen sich auf jeweils 100 Gramm:

Brote, Flocken und Frühstückscerealien

Weizenkleie: 195 µg

Weizenkeime: 143 µg

Weizenflocken, Vollkorn: 87 µg

Fleisch, Wurstwaren und Innereien

Kalbsleber: 240 µg

Rinderleber: 220 µg

Schweineleber: 136 µg

Kalbsniere: 80 µg

Gemüse, Früchte und Co.

Brunnenkresse: 173 µg

Sojasprossen: 160 µg

Mango : 142 µg

Petersilie: 132 µg

Schnittlauch: 130 µg

Endivie: 109 µg

Spinat : 103,8 µg

Passionsfrucht: 102,6 µg

Rucola: 97 µg

Lauch: 96 µg

Grünkohl: 85,4 µg

Blumenkohl: 83 µg

Spargel : 76,3 µg

Getrocknete Tomaten: 68 µg

Hülsenfrüchte, Getreideprodukte und Co.

Bierhefe: 3200 µg

Quinoa: 114 µg

Grüne Bohnen: 70 µg

Erbsen: 70 µg

Roggenmehl, Vollkorn, Typ 1800: 70 µg

Kichererbsen: 68 µg

Buchweizenmehl: 66,8 µg

Amaranth: 64,3 µg

Im Durchschnitt enthalten gekochte Bohnen 76,8 Mikrogramm Folat.

Nüsse und Samen

Sonnenblumenkerne: 227 µg

Sesam: 171 µg

Kürbiskerne: 129 µg

Walnüsse: 112,1 µg

Erdnüsse: 101,7 µg

Haselnüsse: 76,6 µg

Leinsamen: 71,6 µg

Chia-Samen: 70,7 µg

Pistazie: 68,4 µg

Pinienkerne: 63,4 µg

Milchprodukte und Ei

Eigelb: 122 µg

Camembert: 80 µg

Weichkäse: 68,2 µg

Brie: 65 µg

Folsäure in Lebensmitteln: Vorsicht beim Lagern

Folat ist ein wasserlösliches Vitamin und ist laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung hitze- und lichtempfindlich. Gemüse und Co. sollte deshalb an einem dunklen und kühlen Ort gelagert werden. Auch die Zubereitungsart entscheidet darüber, wie viele Vitamine am Ende im Gericht landen. Beim Dämpfen bleiben zum Beispiel viele Nährstoffe erhalten. Die DGE rät außerdem, "Gemüse nur kurz und unzerkleinert zu waschen."

Die synthetisch hergestellte Folsäure ist stabiler gegenüber Hitze und Licht und kann vom Körper besser verwertet werden, sie hat also eine bessere Bioverfügbarkeit. Sie wird deshalb in Nahrungsergängzungsmitteln und zur Anreicherung von Lebensmitteln eingesetzt.

Folsäure/Folat in Lebensmitteln: Wie hoch ist der Tagesbedarf?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt den Tagesbedarf an Folat in Äquivalenten an. Diese können wie folgt umgerechnet werden:

1 μg Folat-Äquivalent = 1 μg Nahrungsfolat = 0,5 μg synthetische Folsäure.

Die Angaben der Lebensmittel in Mikrogramm und der Tagesbedarf in Mikrogramm-Äquivalenten können 1:1 verglichen werden. Der Tagesbedarf wird trotzdem in Äquivalenten angegeben, um die unterschiedliche Bioverfügbarkeit von Folat und Folsäure zusammenzufassen. Das Ganze im Überblick:

0 bis 4 Monate: 60 µg-Äqui­va­lent/Tag

4 bis 12 Monate: 80 µg-Äqui­va­lent/Tag

1 bis 4 Jahre: 120 µg-Äqui­va­lent/Tag

4 bis 7 Jahre: 140 µg-Äqui­va­lent/Tag

7 bis 10 Jahre: 180 µg-Äqui­va­lent/Tag

10 bis 13 Jahre: 240 µg-Äqui­va­lent/Tag

ab 13 Jahren: 300 µg-Äqui­va­lent/Tag

Schwangere: 550 µg-Äqui­va­lent/Tag

Stillende: 450 µg-Äqui­va­lent/Tag

In der Schwangerschaft erhöht sich der Tagesbedarf an Folsäure und Folat, es wird nämlich zur Zellteilung und zum Wachstum des mütterlichen Gewebes benötigt. Auch bei Müdigkeit kann Vitamin B9 helfen.

Wie kann der Tagesbedarf an Vitamin B9 komplett gedeckt werden?

Die DGE bietet drei Beispieltabellen an, wodurch auf natürlichem Weg der empfohlene Tagesbedarf gedeckt werden kann. Nicht wundern: Die Werte können der DGE können von den eben aufgelisteten Lebensmitteln abweichen, da sich unser Artikel auf die aktualisierten Laborwerte der Schweizer Nährwertdatenbank bezieht. Hier die Tabellen der DGE:

Portionsgröße Lebensmittel Folatgehalt pro Portion in µg 2 Scheiben (100 g) Vollkornbrot 34 60 g Camembert (mind. 30 % Fett i. Tr.) 86 150 g Himbeeren, tiefgefroren, gekocht 24 2 gehäufte Esslöffel (60 g) Quark (mind. 20 % Fett i. Tr.) 10 1 Stück (180 g) Orange 40 6 gehäufte Esslöffel (180 g) Wildreis, gekocht 45 150 g Erbsen grün, tiefgefroren, gegart 117 100 g Blumenkohl, tiefgefroren, gegart 24 1 Stück (100 g) Kohlrabi, roh 70

Summe: 450 µg Folat

Portionsgröße Lebensmittel Folatgehalt pro Portion in µg ca. 6 Esslöffel (65 g) Haferflocken 57 1 Esslöffel (20 g) Kürbiskerne 10 ca. 1 Glas (200 g) Kuhmilch (1,5 % Fett) 16 1 kleiner Becher (150 g) Joghurt (1,5 % Fett) 20 125 g Erdbeeren 55 150 g Lachs, tiefgefroren, gegart 57 150 g Blattspinat, gegart 158 ca. 1 Glas (200 g) Sauerkirschsaft 90 2 Scheiben (100 g) Vollkornbrot 34 2 Scheiben (60 g) Gouda (mind. 30 % Fett i. Tr.) 24 2 Stück (200 g) Karotte, roh 34

Summe: 554 µg Folat

Portionsgröße Lebensmittel Folatgehalt pro Portion in µg 1 Stück (135 g) Banane 19 2 Stück (90 g) Kiwi 18 60 g Mango 22 150 g Grünkohl, tiefgefroren, gekocht 96 200 g Kartoffeln, geschält, gekocht 16 100 g Feldsalat 145 1 Stück (150 g) Gemüsepaprika rot, roh 83 2 Scheiben (60 g) Vollkorntoastbrot 35 1 Stück (60 g) Ei, gekocht 35 3 gehäufte Esslöffel (90 g) Kräuterquark (mind. 20 % Fett i. Tr.) 34 30 g Erdnüsse 51

Summe: 554 µg Folat