Gesunde Magnesiumlieferanten: Diese elf Früchte versorgen den Körper mit Magnesium

Der Körper braucht Magnesium für zahlreiche Prozesse. Der vielseitig begabte Mineralstoff unterstützt den Energiestoffwechsel, die Zellteilung, das Nervensystem und die Muskelfunktionen, klärt der Lebensmittelverband Deutschland auf. Außerdem ist Magnesium essenziell für die Gesundheit der Knochen und an der Stabilisierung der DNA beteiligt. Das Problem: Selbst herstellen kann der Körper Magnesium nicht. Daher muss jeder Mensch durch die Ernährung dafür sorgen, ausreichend Magnesium zu sich zu nehmen. Da trifft es sich gut, dass Magnesium in zahlreichen Lebensmitteln vorkommt - auch in vielen Früchten.

Früchte mit viel Magnesium: Die Kaktusfeige als Spitzenreiter

Der Magnesium-Bedarf variiert nach Geschlecht, Alter und Gewicht. Erwachsene Männer sollten laut Daten des National Institutes of Health (NIH) im Schnitt zwischen 400 und 420 Milligramm am Tag zu sich nehmen. Bei erwachsenen Frauen liegt der Magnesium-Bedarf zwischen 310 und 320 Milligramm täglich. Als magnesiumreiche Lebensmittel gelten vor allem Kerne, Nüsse, Vollkorn, Reis und Fisch. Doch auch mit Früchten kann die tägliche Magnesium-Dosis schnell erreicht werden - und zwar in einer natürlichen und zumeist gesunden Form.

Spitzenreiter unter den fruchtigen Magnesiumlieferanten ist laut eines Berichts von health eine für uns exotische Frucht: die Kaktusfeige. Wer eine Tasse gefüllt mit den Früchten isst, hat bereits rund ein Drittel des Tagesbedarfs an Magnesium abgedeckt - und außerdem Vitamin C und andere Ballaststoffe zu sich genommen. Doch die Kaktusfeige ist nicht die einzige Frucht, die viel Magnesium enthält.

Diese Früchte sind Magnesiumlieferanten

Die Kaktusfeige ist eine von zwei Früchten, die pro Tasse auf eine dreistellige Zahl von Milligramm kommt. Die zweite ist die getrocknete Feige. Eine Frucht, die laut health reich an vielen Vitaminen wie Vitamin B6 ist. Sie enthalten außerdem viele Polyphenol-Antioxidantien, die vor Entzündungen und Zellschäden schützen.

Auf Rang drei der Liste landet Durian. Die tropische Frucht, die vor allem in Südostasien wächst, ist für einen starken Geruch und einen bitter-süßen Geschmack bekannt, wie health berichtet. Als Quelle für Ballaststoffe ist Durian hervorragend, vor allem für Vitamin C und einige B-Vitamine.

Die kleinen Passionsfrüchte und die exotische Jackfrucht enthalten ebenfalls viel Magnesium. Erwähnenswert ist in jedem Fall auch die Avocado, die nicht nur als Magnesiumliefern agiert, sondern laut health allgemein eine der gesündesten Früchte überhaupt ist. Sie enthält demnach eine Reihe von Nährstoffen, gesunde Fette und Mineralien wie Magnesium. Mit der Banane hat es eine Frucht in die Liste der magnesiumreichsten Früchte geschafft, die wir hierzulande gut kennen.

Kaktusfeige : 127 Milligramm pro Tasse Getrocknete Feige : 101 Milligramm pro Tasse Durian : 73 Milligramm pro Tasse Passionsfrucht : 68 Milligramm pro Tasse Jackfrucht : 47 Milligramm pro Tasse Avocado : 44 Milligramm pro Tasse Getrocknete Aprikose : 42 Milligramm pro Tasse Banane : 41 Milligramm pro Tasse Guave : 36 Milligramm pro Tasse Papaya : 35 Milligramm pro Tasse Brombeere : 29 Milligramm pro Tasse

Auch interessant: Nicht nur ein Magnesiummangel ist besorgniserregend, auch eine Überdosierung von Magnesium kann ungesund sein. Das gilt auch für Zink, denn eine Zink-Überdosierung kann beispielsweise das Immunsystem schwächen.