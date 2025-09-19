So viele Vitamine enthält ein Granatapfel

Ein Granatapfel ist keine Vitamin-Bombe. Die exotische Frucht enthält unter anderem zwar 10,8 mg Vitamin C und 0,06 mg Vitamin B1, vom Tagesbedarf werden dadurch aber jeweils geringe Mengen gedeckt. Dieser liegt bei Vitamin C für Erwachsene zwischen 95 und 110 Milligramm am Tag und bei Vitamin B1 zwischen 1,0 und 1,2 Milligramm am Tag. Im Vergleich: 100 Gramm Erdbeeren enthalten 55,8 Milligramm Vitamin C. Hier die Vitamine im Granatapfel auf einen Blick.

Granatapfel: Alle Vitamine und Mineralstoffe im Überblick

Hier finden Sie einen Überblick der Vitamine im Granatapfel. Die Zahlen in Klammern geben an, wie viel Prozent des Tagesbedarfs mit 100 Gramm erreicht werden.

Mineralstoffe in 100 Gramm Granatapfel:

Kalium (K): 230 mg

Natrium (Na): 2 mg

Chlorid (Cl): 44 mg

Calcium (Ca): 9,5 mg

Magnesium (Mg): 12 mg

Phosphor (P): 27 mg

Eisen (Fe): 0,2 mg

Jod : 1,5 µg

Zink (Zn): 0,2 mg

Selen (Se): 0,5 µg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Was bedeutet RE und RAE? Die Einheiten erklärt

Die Einheiten rund um Vitamin E und Vitamin A können verwirrend sein. Sie werden mit mg-ATE und RAE angegeben und berücksichtigen jeweils die verschiedenen chemischen Verbindung von Retinol und Tocopherol. Sie sind in der Nahrung in unterschiedlichen Verbindungen enthalten und werden deshalb auch anders im Körper aufgenommen. Die Aktivität von Vitamin E wird international mit mg-ATE angeben und fasst die Äquivalente von alpha-Tocopherol zusammen.

Die Vitamin-A-Gehalt werden je nach Quelle in Retinoläquivalenten (RE) und Retinolaktivitätsäquivalenten(RAE) angeben. Die Einheit RAE berücksichtigt die Wechselwirkungen von Provitamin-A mit anderen Nahrungsmitteln stärker, weshalb die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) den Tagesbedarf an Vitamin A mittlerweile auch in RAE angibt. Betacarotin und andere Provitamin-A-Carotinoide können im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden. Hier die Umrechnung laut DGE:

1 μg Retinolaktivitätsäquivalent (retinol activity equivalent, RAE) = 1 μg Retinol = 12 μg β-Carotin = 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide.

Welche Vitamine und Mineralstoffe liefert ein Granatapfel?

Ein Granatapfel wiegt zwischen 200 und 600 Gramm. Obwohl die Frucht kein bestimmtes Vitamin im Übermaß liefert, kann ein gesamter Granatapfel trotzdem einen Beitrag zum Erreichen des Tagesbedarfs unter anderem an Vitamin C, Vitamin B1, Folsäure, Kalium und Magnesium liefern.

Dem Granatapfel werden viele wundersame Wirkungen nachgesagt, laut der Verbraucherzentrale fehlen aber die wissenschaftlichen Belege, um diese Aussagen zu stützen. Vielmehr kann es sogar sein, dass Granatapfel-Produkte mit Schadstoffen belastet sind, wie eine Studie des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Stuttgart Anfang 2022 zeigte. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum lagen die Rückstände aber unter den "toxikologisch festgelegten Referenzwerten".

Warum ist kein Vitamin B12 oder Vitamin D in einem Granatapfel?

Vitamin B12 ist in Obst und Gemüse allgemein nicht enthalten, es ist hauptsächlich in tierischen Produkten zu finden. Lebensmittel mit viel Vitamin B12 sind unter anderem Leber, Camembert und Miesmuscheln. Für Veganer ist eine ausreichende Versorgung mit dem Vitamin daher meist nur über Nahrungsergänzungsmittel möglich. Auch Vitamin D ist in Obst und Gemüse kaum vorhanden. Unter den tierischen Lebensmitteln ist das fettlösliche Vitamin in fetten Fischen wie Hering und Makrele oder in Eigelb enthalten.