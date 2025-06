Haferflocken: Diese Vitamine stecken drin (+ Tagesbedarf)

Haferflocken haben viele Vitamine. Vor allem der Gehalt an Vitamin B1 ist beachtlich: Mit nur 100 Gramm erreichen Frauen 42 Prozent ihres Tagesbedarfs, Männer 35 Prozent. Haferflocken sind auch eine gute Folat-Quelle. Neben den Vitaminen enthalten Haferflocken viele Mineralstoffe und gelten als leicht bekömmliches Frühstück bei Magen-Problemen.

Hier sehen Sie alle Vitamine des gesunden Superfoods im Überblick.

Haferflocken: alle Vitamine im Überblick

Haferflocken haben laut der Schweizer Nährwertdatenbank zwar kein Vitamin A, C und B12 liefern aber trotzdem gute Portionen an Vitamin B5, Vitamin B1 und Folat. In Klammern finden Sie den Anteil des Tagesbedarfs, der beim Verzehr von 100 Gramm Haferflocken für das jeweilige Vitamin erreicht wird. Die Daten basieren auf den Refenzwerten der Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE).

100 g Haferflocken, roh:

Diese Mineralstoffe sind in Haferflocken enthalten:

Kalium (K): 400 mg

Natrium (Na): 20 mg

Chlorid (Cl): 61 mg

Calcium (Ca): 53 mg

Magnesium (Mg): 120 mg

Phosphor (P): 410 mg

Eisen (Fe): 3,8 mg

Jod (I): 0,5 µg

Zink (Zn): 3 mg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Was bedeutet mg-ATE? Die Einheiten kurz erklärt

Vitamin E gehört zu den fettlöslichen Vitaminen und wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in mg-Äquivalenten am Tag angegeben. Diese sind mit der Einheit der Schweizer Nährwertdatenbank mg-ATE gleichzusetzen. Beide beziehen sich auf Alpha-Tocopherol, die Hauptwirkform von Vitamin E. Trotzdem gibt es neben Alpha-Tocopherol noch acht weitere Formen, die unter dem Begriff Vitamin E zusammengefasst werden. Um die verschiedenen Verbindungen vergleichbar zu machen, wird der Tagesbedarf deshalb in Äquivalenten angegeben.