Schlaganfall? Diesen einfachen Test sollte jeder kennen

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute - schließlich werden Teile des Gehirns nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und nehmen Schaden.

Doch wie erkennt man den Notfall? Die häufigsten Symptome für einen Schlaganfall sind laut der Deutschen Schlaganfall-Hilfe:

Von Lächeln bis Nachsprechen: So geht der FAST-Test

«Mir kommt mein Gegenüber seltsam vor»: Wer diesen Eindruck hat, kann mit dem sogenannten FAST-Test prüfen, ob womöglich ein Schlaganfall vorliegt. Die vier Buchstaben helfen bei einer ersten Einschätzung - und helfen beim Handeln:

App führt durch den Test

Übrigens: Beim Durchführen des FAST-Tests kann man sich auch digital unterstützen lassen. Die Schlaganfall-Hilfe bietet für Android und iOS die App «FAST-Test: Schlaganfall-Check» an. Sie führt auf Deutsch, Englisch oder Türkisch durch den Test, auch Audiodateien zum Vorspielen sind Teil des Angebots.