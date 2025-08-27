Icon Menü
Notfall erkennen: Schlaganfall? Diesen einfachen Test sollte jeder kennen

Notfall erkennen

Schlaganfall? Diesen einfachen Test sollte jeder kennen

Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall - doch um schnell handeln zu können, muss man den Ernst der Lage erst einmal erkennen. Dabei hilft der FAST-Test. So funktioniert er.
Von dpa
    •
    •
    •
    Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde. Beim Rufen des Rettungswagens sollte man seinen Verdacht bereits äußern.
    Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde. Beim Rufen des Rettungswagens sollte man seinen Verdacht bereits äußern. Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn

    Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute - schließlich werden Teile des Gehirns nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und nehmen Schaden.

    Doch wie erkennt man den Notfall? Die häufigsten Symptome für einen Schlaganfall sind laut der Deutschen Schlaganfall-Hilfe:

    Von Lächeln bis Nachsprechen: So geht der FAST-Test

    «Mir kommt mein Gegenüber seltsam vor»: Wer diesen Eindruck hat, kann mit dem sogenannten FAST-Test prüfen, ob womöglich ein Schlaganfall vorliegt. Die vier Buchstaben helfen bei einer ersten Einschätzung - und helfen beim Handeln:

    App führt durch den Test

    Übrigens: Beim Durchführen des FAST-Tests kann man sich auch digital unterstützen lassen. Die Schlaganfall-Hilfe bietet für Android und iOS die App «FAST-Test: Schlaganfall-Check» an. Sie führt auf Deutsch, Englisch oder Türkisch durch den Test, auch Audiodateien zum Vorspielen sind Teil des Angebots.

