Sellerie als Superfood? Diese Vitamine stecken in dem Gemüse

Grüne Sellerie-Smoothies und Säfte sind auf TikTok zum echten Hype geworden: Influencer schwören auf das knackige Gemüse und präsentieren Sellerie als neues Superfood für Gesundheit und Wohlbefinden. Ob für schöne Haut, mehr Energie oder eine bessere Verdauung – die Versprechen sind vielfältig, und die Rezeptideen reichen von klassischen grünen Säften bis hin zu kreativen Gerichten wie Sellerie-Schnitzel, Selleriesuppe, Püree oder knackigen Salaten. Doch was steckt hinter dem Trend? Wie gesund ist Sellerie tatsächlich? Dieser Artikel zeigt, was das grüne Gemüse wirklich kann, welche Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind und ob derartige Saft-Detox-Kuren wirklich so gesund sind.

Was ist Sellerie und wofür ist es gut?

Gemüse und Obst sind elementar für unsere Gesundheit. Wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) erklärt, kann ein hoher Verzehr von Gemüse und Obst das Risiko für viele Krankheiten deutlich senken. Dazu zählen Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und sogar bestimmte Krebsarten. Außerdem sind sie kalorienarm und damit hilfreich, wenn man abnehmen möchte.

Sellerie ist dabei ein besonders vielseitiges Gemüse, das schon lange im Trend liegt. Laut der Verbraucherzentrale gibt es zwei Hauptsorten:

Knollensellerie : Diese Sorte erkennt man an ihrer rundlichen Form und dem würzigen Aroma. Knollensellerie eignet sich besonders gut für Eintöpfe, Suppen oder Gemüsepfannen.

Stangensellerie : Die grünen, knackigen Stangen sind ideal für den Rohverzehr, wie in Salaten, als Snack-Sticks oder frisch gepresst als Saft.

Selleriesaft-Trend: Superfood oder Mythos?

Sellerie, insbesondere als Saft, gilt aktuell als eines der gesündesten Superfoods, vor allem durch seine starke Präsenz in sozialen Medien. Influencer preisen ihn als Detox-Wunder an, das angeblich Haut, Darm, Immunsystem und sogar die Figur verbessern soll. Doch was steckt wirklich hinter dem Hype?

Besonders beliebt sind Detox-Diäten, bei denen mehrere Tage lang ausschließlich Selleriesaft getrunken wird, um angeblich giftige Schadstoffe aus dem Körper zu spülen, die durch ungesunde Ernährung, Alkohol oder Stress aufgenommen wurden. Die DGE betont jedoch, dass solche Versprechen von Detox-Kuren mit Säften nicht ausreichend wissenschaftlich belegt sind. Wer durch Saftkuren abnimmt, tut das meist nur durch die starke Energierestriktion. Oft folgt darauf der sogenannte Jo-Jo-Effekt und man nimmt schließlich mehr zu, als man davor hatte.

Trotzdem sind Säfte keineswegs ungesund. Insbesondere frisch gepresste Säfte aus rohem Gemüse oder Obst sind sehr nährstoffreich, da die hitzeempfindlichen Vitamine enthalten bleiben. Die DGE empfiehlt, Gemüse- oder Obstsäfte als Ergänzung zu den Mahlzeiten zu trinken. Ideal sind dabei etwa zweimal wöchentlich 200 ml Saft.

Vitamine im Überblick: Wie gesund ist Sellerie?

Sellerie, egal ob als Stangen- oder Knollensellerie, ist eine hervorragende Quelle für zahlreiche Vitamine. Besonders reich ist Stangensellerie an Vitamin A und Pantothensäure: Bereits 100 g Stangensellerie liefern bis zu 118 µg Vitamin A und 430 µg Pantothensäure. Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs führt zur Stangensellerie und Knollensellerie folgende Vitamine auf:

Stangensellerie Knollensellerie Vitamin A 118 µg je 100g 3 µg je 100g Vitamin B1 0,05 mg je 100g 0,04 mg je 100g Vitamin B2 0,08 mg je 100g 0,07 mg je 100g Niacin 0,6 mg je 100g 0,9 mg je 100g Vitamin B6 0,09 mg je 100g 0,2 mg je 100g Vitamin C 7 mg je 100g 8 mg je 100g Vitamin E 0,2 mg je 100g 0,5 mg je 100g Pantothensäure 430 µg je 100g

Mineralstoffe im Überblick: Wie gesund ist Sellerie?

Auch bei den Mineralstoffen kann Sellerie, wie das öffentliche Gesundheitsportal Österreich aufführt, punkten. Besonders sticht Kalium hervor: Stangensellerie liefert rund 344 mg Kalium pro 100 g, Knollensellerie liegt mit etwa 323 mg pro 100 g ähnlich hoch.

Stangensellerie Knollensellerie Kalium 344 mg je 100g 323 mg je 100g Kalzium 80 mg je 100g 50 mg je 100g Magnesium 12 mg je 100g 43 mg je 100g Eisen 0,2 mg je 100g 0,5 mg je 100g

Wie viele Kalorien hat das Superfood?

Sellerie ist extrem kalorienarm und daher ideal für eine bewusste Ernährung oder zum Abnehmen. Stangensellerie enthält nur etwa 15 kcal pro 100 g und Knollensellerie rund 19 kcal pro 100 g. Beide Varianten sind damit leichte, nährstoffreiche Begleiter für jede Mahlzeit.

Übrigens: Neben Sellerie können auch verschiedene Obstsorten, Haferflocken, Nüsse und diese neun weiteren Lebensmittel beim Abnehmen helfen.