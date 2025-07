Sind Vitamin B6 und Zink wichtig für ein gesundes Leben?

Von klein auf lernt man, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist, um gesund zu bleiben und Krankheiten im Alter vorzubeugen. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind dabei lebenswichtige Bausteine, die unseren Körper fit und gesund halten. Doch welche Aufgaben übernehmen Vitamin B6 und Zink in unserem Körper? Und wie wichtig sind sie für ein gesundes Leben? In diesem Artikel erfahren Sie, wie wichtig diese Mikronährstoffe für uns sind und wie sie zu einem glücklichen und langen Leben beitragen können.

Vitamin B6: Was ist das und wofür ist es gut?

Vitamin B6 ist, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) erklärt, ein wasserlösliches Vitamin, das aus mehreren chemischen Verbindungen besteht, darunter Pyridoxin und Pyridoxamin. Im Körper spielt Vitamin B6 eine zentrale Rolle bei zahlreichen Stoffwechselvorgängen:

Unterstützung des Aminosäuren- und Kohlenhydratstoffwechsels

Bildung des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin

Herstellung des B-Vitamins Niacin

Regulierung des Homocysteinspiegels

Zink: Was ist das und wofür ist es gut?

Zink ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das unser Körper weder selbst herstellen noch speichern kann. Deshalb ist es laut der DGE entscheidend, Zink regelmäßig über die Nahrung aufzunehmen. Wird der Körper nicht ausreichend mit Zink versorgt, können viele wichtige Funktionen, wie das Zellwachstum oder die Wundheilung, gestört werden. Denn Zink ist Bestandteil zahlreicher Enzyme und spielt bei vielen Prozessen im Körper eine unerlässliche Rolle. Weitere wichtige Aufgaben von Zink sind dem österreichischen Gesundheitsportal zufolge:

Auf- und Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen

Wachstumsförderung

Stärkung des Immunsystems

Unterstützung der sexuellen Entwicklung und Fruchtbarkeit

Geschmackswahrnehmung und Appetit

Kombination: Sollte man Vitamin B6 und Zink zusammen einnehmen?

Bestimmte Vitamine und Mineralstoffe können die Aufnahme und Wirkung voneinander verstärken. So verhält es sich auch bei der Kombination von Vitamin B6 und Zink. Wie das medizinische Labor Synlab in München erklärt, benötigt der Körper genügend Zink, um Vitamin B6 in seine aktive Form umwandeln zu können. Das heißt, wenn man beide gleichzeitig einnimmt, kann sich die Wirkung des Vitamins verstärken und den Nutzen für den Körper steigern.

Sind Vitamin B6 und Zink wichtig für ein gesundes Leben?

Vitamin B6 und Zink spielen eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit. Sie sind an zahlreichen lebenswichtigen Prozessen im Körper beteiligt und somit unverzichtbar. Werden diese Mikronährstoffe in ausreichender Menge aufgenommen, können sie unsere Gesundheit nachhaltig stärken und zu mehr Wohlbefinden beitragen. So sind Vitamin B6 und Zink essenzielle Bausteine für ein langes und glückliches Leben.

Vitamin B6 und Zink für ein langes Leben: Eine ausgewogene Versorgung mit Vitamin B6 und Zink kann maßgeblich dazu beitragen das Risiko für schwere Erkrankungen zu senken. Das zeigte eine 2023 veröffentlichte prospektive Studie . Die Forscher haben über 17 Jahre lang Daten von mehr als 36.000 Teilnehmern der amerikanischen National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) ausgewertet. Dabei stellten sie fest, dass eine höhere Aufnahme von Zink und Vitamin B6 mit einem geringeren Risiko verbunden war, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Auch die Gesamtsterblichkeit war bei einem höheren Vitamin-B6-Spiegel deutlich reduziert. Entscheidend schien dabei das ausgewogene Verhältnis von Zink zu Vitamin B6 zu sein. Denn ein zu hohes Ungleichgewicht erhöhte wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Durchschnitt nahmen die Teilnehmer täglich mindestens 9,8 mg Zink und 1,7 mg Vitamin B6 zu sich. Das bedeutet jedoch nicht, dass man bedenkenlos große Mengen einnehmen sollte. Denn auch zu viel Zink und zu viel B6 kann schädlich sein. Laut der DGE können Überdosierungen der Mikronährstoffe zu Blutarmut, neurologischen Störungen, Hautveränderungen und Muskelschwäche führen. Daher sollte die empfohlene Höchstmenge für Erwachsene von 25 mg Zink und Vitamin B6 täglich nicht überschritten werden. Vitamin B6 und Zink für ein glückliches Leben: Vitamin B6 und Zink sind auch wichtig für die Produktion von Serotonin, dem sogenannten „Glückshormon“. Das Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam ( IMD ) erklärt, dass beide Mikronährstoffe nämlich an der Umwandlung der Aminosäure Tryptophan in Serotonin beteiligt sind. Dieser Neurotransmitter hat eine starke positive Wirkung auf unsere Stimmung und kann helfen, depressive Verstimmungen vorzubeugen oder abzumildern. Die enge Zusammenarbeit von Vitamin B6 und Zink kann somit nicht nur für ein gesundes und langes Leben sorgen, sondern auch dazu beitragen, dass wir uns glücklich und ausgeglichen fühlen.