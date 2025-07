Vitamin-A-reiche Lebensmittel: 43 gute Retinol-Quellen

Vitamin A ist gut für die Sehkraft, das Immunsystem und den Eisenstoffwechsel. Auch für die Haut ist Vitamin A wichtig und wird deshalb in etlichen kosmetischen Produkten verwendet. Die Hauptwirkform von Vitamin A ist Retinol, sie kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Bestimmte Carotinoide, zum Beispiel Betacarotin, können im Körper aber zu Vitamin A umgewandelt werden und kommen auch in Gemüse vor.

Hier finden Sie Lebensmittel, mit denen Sie den Tagesbedarf an Vitamin A leicht decken können.

Welche Lebensmittel haben viel Vitamin A? Diese Quellen decken den Tagesbedarf

Vitamin A ist vor allem in Leber enthalten. Mit nur 100 Gramm Schweineleber wird der Tagesbedarf bereits bei weitem übertroffen. Aber keine Sorge: Aus Nahrungsmitteln lässt sich Vitamin A nicht überdosieren. Auch Thunfisch und Wurst enthält viel Vitamin A. Hier ein Überblick:

Tierische Lebensmittel:

Schweineleber: Mit nur 100 Gramm wird der Tagesbedarf an Vitamin A weit übertroffen.

Kalbsleber und Rinderleber enthalten ebenfalls mehr als 4179 μg-RAE an Vitamin A.

Thunfisch: Etwa 100 Gramm decken den Tagesbedarf an Vitamin A.

Pflanzliche Alternativen:

Karotten, Süßkartoffeln, Kürbis und Spinat sind reich an Betacarotin, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird.

Früchte wie Mango, Aprikosen und Zuckermelonen liefern besonders viel Vitamin A.

Wozu braucht der Körper Vitamin A?

Wie die Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung (GVF) berichtet, ist Vitamin A an der Zell und Gewebebildung beteiligt und deshalb unentbehrlich für Wachstum und Entwicklung des Körpers. Das Vitamin sorgt auch für intakte Schleimhäute und eine gesunde Immunfunktion. Besonders wichtig ist Vitamin A, aber für die Sehkraft im Körper. Bei einer Unterversorgung kann der Stoffwechsel der Netzhaut gestört werden. Äußern kann sich ein Mangel zum Beispiel anhand von Nachtblindheit. Bei einem ausgeprägten Mangel fehlt dem Betroffenen die Fähigkeit sich an die Dunkelheit anzupassen.

Vitamin-A-haltige Lebensmitteln: Das sind die Einheiten

Unter den vegetarischen Lebensmitteln enthalten nur Karotten mehr als 600 Mikrogramm Vitamin A. Das liegt an den enthaltenen Carotinoiden. Betacarotin ist eine Vorstufe von Vitamin A und kann im Körper zu diesem umgewandelt werden. Carotinoide sind in pflanzlichen Lebensmitteln zu finden, während Retinol, der Hauptwirkstoff von Vitamin A, nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt.

Manche wissenschaftliche Quellen geben sowohl Retinol, als auch die Betacarotinwerte bestimmter Lebensmittel an. Wichtig ist laut dem Lebensmittelverband Deutschland aber hauptsächlich das Retinolaktivitätsäquivalent, abgekürzt RAE. Dieses fasst nämlich das unterschiedliche Vorkommen und die verschiedenen Wirkweisen von Vitamin A in einer Einheit zusammen.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) wird folgendermaßen umgerechnet: 1 μg Retinolaktivitätsäquivalent (retinol activity equivalent, RAE) = 1 μg Retinol = 12 μg Betacarotin (β-Carotin) = 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide.

Der Tagesbedarf bei Erwachsenen ist für Männer und Frauen unterschiedlich und liegt zwischen 700 und 800 Mikrogramm. Über die Nahrung müssten demnach etwa 1800 Mikrogramm an Betacarotin aufgenommen werden, um den Tagesbedarf zu decken.

Vitamin A: Diese Lebensmittel decken den Tagesbedarf

Die folgenden Daten stammen von der Schweizer Nährwertdatenbank und beziehen sich auf jeweils 100 Gramm. Diese Lebensmittel enthalten mehr als 150 μg-RAE Vitamin A, was etwa 20 Prozent des Tagesbedarfs decken würde:

Fleisch, Fisch und Eier

Schweineleber: 11501 μg-RAE

Kalbsleber: 11443 μg-RAE

Rinderleber: 4179 μg-RAE

Leberwurst: 1526 μg-RAE

Kochwurst: 992 μg-RAE

Eigelb: 447 μg-RAE

Thunfisch: 372 μg-RAE

Kalbsniere: 210 μg-RAE

Früchte

Mango , getrocknet: 254 μg-RAE

Zuckermelone: 231 μg-RAE

Aprikose, getrocknet: 210 μg-RAE

Aprikose, roh: 192 μg-RAE

Gemüse und Kräuter

Karotte : 692 μg-RAE

Basilikum: 405 μg-RAE

Petersilie: 385 μg-RAE

Süßkartoffel: 373 μg-RAE

Kürbis: 340 μg-RAE

Spinat : 307 μg-RAE

Grünkohl: 257 μg-RAE

Thymian: 238 μg-RAE

Salbei: 235 μg-RAE

Schnittlauch: 218 μg-RAE

Brunnenkresse: 211 μg-RAE

Rucola: 198 μg-RAE

Getreideprodukte

Quarkblätterteig: 280 μg-RAE

Mürbeteig: 252 μg-RAE

Kuchenteig: 205 μg-RAE

Milchprodukte

Weichkäse: 387 μg-RAE

Vollrahm-Butter: 368 μg-RAE

Mascarpone: 328 μg-RAE

Frischkäse, Doppelrahm: 313 μg-RAE

Margarine: 295 μg-RAE

Brie: 293 μg-RAE

Emmentaler: 293 μg-RAE

Parmesan: 288 μg-RAE

Roquefort: 253 μg-RAE

Camembert: 218 μg-RAE

Sauerrahm: 201 μg-RAE

Mozzarella: 194 μg-RAE

Gorgonzola: 182 μg-RAE

Verschiedenes

Paprikagewürz: 3030 μg-RAE

Karottensaft: 498 μg-RAE

Kürbiskernöl: 350 μg-RAE

Vitamin A in Lebensmitteln: Vorsicht beim Lagern

Vitamin A bleibt gegenüber Hitze und Wasser stabil, reagiert jedoch laut der Schweizer Gesellschaft für Ernährung empfindlich bei Licht und Sauerstoff. Beim Kochen muss man sich über Nährstoffverlust also eher weniger Gedanken machen, wichtig ist aber die richtige Lagerung: Karotten beispielsweise sollten am besten an einem dunklen Ort gelagert werden. Im Gemüsefach halten sich Karotten laut der Verbraucherzentrale etwa eine Woche.

Vitamin A: Mit diesen Lebensmitteln decken Sie den Tagesbedarf

Die DGE liefert vier Beispielrechnungen mit Lebensmitteln, die den Tagesbedarf für Erwachsene weit übertreffen. Auch Stillende können ihren Tagesbedarf somit leicht über die Ernährung decken.

ovo-lacto-vegetarische Ernährung

150 ml Kuhmilch 3,5 % Fett: 48 µg/RAE Vitamin A

20 g Butter: 124 µg/RAE Vitamin A

30 g Camembert 60 % Fett i. Tr.: 157 µg/RAE Vitamin A

150 g Spinat (tiefgefroren, gegart) 661 µg/RAE Vitamin A

Summe: 990 µg/RAE Vitamin A

Mischkost

50 g Vollkornweizenmischbrot: 1 µg/RAE Vitamin A

30 g Kalbsleberwurst: 1.980 µg/RAE Vitamin A

125 g Honigmelone: 486 µg/RAE Vitamin A

Summe: 2.467 µg/RAE Vitamin A

Vegane Ernährung, Beispiel 1

150 g Süßkartoffel (gegart): 935 µg/RAE Vitamin A

50 g Aprikose: 59 µg/RAE Vitamin A

50 g Feldsalat: 138 µg/RAE Vitamin A

12 g Rüböl (Rapsöl): 33 µg/RAE Vitamin A

Summe: 1.165 µg/RAE Vitamin A

Vegane Ernährung, Beispiel 2

150 g Karotte (gegart): 1.175 µg/RAE Vitamin A

150 g Kürbis (gegart): 73 µg/RAE Vitamin A

12 g Rüböl (Rapsöl): 33 µg/RAE Vitamin A

Summe: 1.281 µg/RAE Vitamin A

Vitamin A in Lebensmitteln: Wie hoch ist der Tagesbedarf?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt Richtwerte für die Tageszufuhr von Vitamin A an. Die Werte für Männer sind mit "m", die Werte für Frauen mit "w" gekennzeichnet. Hier finden Sie den Überblick:

0 bis 4 Monate: 500 µg-RAE/Tag

4 bis 12 Monate: 400 µg-RAE/Tag

1 bis 4 Jahre: 300 µg-RAE/Tag

4 bis 7 Jahre: 350 µg-RAE/Tag

7 bis 10 Jahre: 450 µg-RAE/Tag

10 bis 13 Jahre: 600 µg-RAE/Tag

13 bis 15 Jahre: m: 800 µg-RAE/Tag; w: 700 µg-RAE/Tag

15 bis 19 Jahre: m: 950 µg-RAE/Tag; w: 800 µg-RAE/Tag

ab 19 Jahren: m: 850 µg-RAE/Tag; w: 700 µg-RAE/Tag

Schwangere: 800 µg-RAE/Tag

Stillende: 1300 µg-RAE/Tag