Vitamin-B12-Mangel und Gewichtszunahme: Wie hängt das zusammen?

Vitamin B12 ist unter anderem an der Regulation des Energiehaushalts beteiligt und somit essenziell für den Körper. Über eine ausgewogene Ernährung lässt sich der tägliche Bedarf an Vitamin B12 gut decken, problematisch wird es aber für Veganer und Vegetarier, die wenige Tierprodukte essen. Vitamin B12 ist nämlich hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln enthalten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt deshalb eine Supplementation. Ein Mangel kann nämlich ernsthafte Folgen haben - auch neurologische Symptome können auftreten. Aber kann ein Vitamin-B12-Mangel auch zu einer Gewichtszunahme führen?

Vitamin-B12-Mangel und Gewichtszunahme: Zusammenhang nicht bestätigt

Die Experten Maria Wallert und Manfred Eggersdorfer von der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung (GVF) schreiben uns auf Nachfrage: "Ein Vitamin-B12-Mangel kann verschiedene Auswirkungen auf den Körper haben, aber es gibt unseres Erachtens keinen wissenschaftlichen Beleg für eine direkte Verbindung zwischen einem Vitamin-B12-Mangel und einer Gewichtszunahme."

Trotzdem kann es einen gewissen Zusammenhang geben, aber nicht in direkter Folge eines Vitamin-B12-Mangels. Eine Gewichtszunahme ist nämlich von vielen Faktoren, wie körperliche Aktivität, genetische Veranlagung und hormonelle Veränderungen abhängig und kann auch durch den Lebensstil verursacht werden.

Vitamin-B12-Mangel: eine Gewichtszunahme aufgrund mangelnder Bewegung?

Ein Mangel kann laut den Experten der GVF bezogen auf die Gewichtszunahme zu folgenden Symptomen führen:

Kraftlosigkeit

Antriebslosigkeit

Lethargie

Energiemangel

Inaktivität

Die Folge eines Vitamin-B12-Mangels wäre also weniger Bewegung, weil dem Körper weniger Energie zur Verfügung steht. Durch die verringerte körperliche Aktivität verbrennt der Körper weniger Fett, was wiederum eine Gewichtszunahme zur Folge haben kann.

Ganz im Gegenteil dazu könne ein Vitamin-B12-Mangel laut den Experten sogar zu Appetitmangel führen, was eigentlich einen Gewichtsverlust fördern würde.

Vitamin-B12-Mangel und Gewichtszunahme: Was sagt die Wissenschaft?

Die GVF hat zwei Erkenntnisse zusammengefasst, die sich anhand von Beobachtungsstudien bei Menschen zeigten:

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit beziehungsweise Übergewicht und niedrigeren Vitamin-B12-Spiegeln.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Vitamin-B12-Nahrungsergänzungsmitteln oder -Injektionen und einer minimalen Gewichtszunahme im Verlauf von einem Jahrzehnt.

Studien zeigten aber auch, dass Menschen, die regelmäßig Vitamin B12 supplementieren, innerhalb von zehn Jahren weniger zunehmen, als Menschen, die das Vitamin nicht ergänzen. Vitamin-Injektionen - unter anderem auch Vitamin B12 - sind unter anderem auch deshalb bei Promis laut The Guardian sehr beliebt. Der Nutzen bleibt fraglich. "Es gibt keine schlüssige Studie, die den direkten Zusammenhang, wenn überhaupt, zwischen Vitamin-B12-Injektionen und Gewichtszunahme oder -abnahme untersucht", schreiben die Experten der GVF.

Übrigens: Auch für die Psyche ist Vitamin B12 wichtig. Es unterstützt nämlich das Nervensystem. In einer Studie wurde 2018 festgestellt, dass Menschen mit einem Vitamin-B12-Mangel häufiger an Depressionen und Angstzuständen leiden. Welche Nebenwirkungen können bei der Vitamin-B12-Einnahme auftreten?