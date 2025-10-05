Vitamine bei Arthrose: Diese Nährstoffe unterstützen den Körper

Arthrose ist eine Erkrankung des Gelenkknorpels. Sie kann nicht geheilt werden und verursacht bei den Betroffenen meist eine starke Einschränkung ihrer Beweglichkeit. Da sich ein bereits beschädigter Gelenkknorpel laut der Deutschen Rheuma-Liga nicht selbst erneuern kann, muss der Körper auf Dauer mit der Erkrankung umgehen. Welche Vitamine können bei Arthrose helfen?

Was ist Arthrose?

Laut gesundheitsinfomationen.de, einem Portal vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, entsteht Arthrose, wenn die Knorpelschicht an den Gelenken "dünner und rauer wird". Da die Knorpelschicht über die Jahre abgetragen wird, entwickelt sich die Krankheit langsam. Bei fortgeschrittener Arthrose kann die schützende Knorpelschicht sogar stellenweise vollkommen abgetragen werden, sodass Knochen an Knochen reiben. Bislang ist Arthrose nicht heilbar, eine ausreichende Bewegung kann die Beweglichkeit der Gelenke aber erhalten. Auch die Ernährung spielt bei Arthrose eine wichtige Rolle.

Vitamine bei Arthrose: Was hilft dem Körper?

Die Ursachen für Arthrose sind vielfältig, Übergewicht oder eine einseitige Belastung der Gelenke können eine Rolle spielen. Aber auch Krankheiten wie Rheuma greifen die Gelenke an. Da der Körper bei einer Arthrose häufig auch mit Entzündungen in den Gelenken zu kämpfen hat, erhöht sich auch der Nährstoffbedarf. Diese Vitamine können den Körper bei Arthrose unterstützen:

Nicht nur Vitamine: Weitere Nährstoffe, die bei Arthrose wichtig sind

Omega-3-Fettsäuren : Der Ernährungsexperte Sven-David Müller empfiehlt gleichzeitig weniger Arachidonsäuren und mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Erstere stehen im Verdacht entzündliche Erkrankungen zu fördern, während Omega-3-Fettsäuren laut dem Gesundheitswissenschaftlicher entzündungshemmend wirken.

Zink gehört zu den lebenswichtigen Spurenelementen, das der Körper über die Ernährung aufnehmen muss. Bei Arthrose-Patienten kann der Zink -Bedarf erhöht sein - vor allem, wenn die Gelenke immer wieder entzündet sind. Der tägliche Bedarf verdoppelt sich laut Müller fast: von 10 bis 15 mg auf 20 bis 30 mg. Lebensmittel mit viel Zink sind unter anderem Schweineleber, Emmentaler und Pinienkerne.

Kupfer ist wichtig, da es gemeinsam mit Zink die Zellen vor freien Radikalen schützen kann. Bei Arthrose sollte deshalb auf eine ausreichende Versorgung mit beiden Mineralstoffen geachtet werden.

Kalzium ist der wichtigste Baustoff für die Knochen. Ein guter Vitamin-D-Wert sorgt dafür, dass der Mineralstoff auch an der richtigen Stelle ankommt. "Starke Knochen schützen die Gelenke, deshalb spielen sie bei Arthrose eine wichtige Rolle", schreibt Müller.

Selen kann sowohl bei der Prävention, als auch bei der Behandlung einer akuten Arthrose helfen. Wissenschaftlicher der University of North Carolina haben 2005 in einer Studie mit 940 Probanden herausgefunden, dass niedrige Selen-Spiegel das Risiko für Arthrose steigern und höhere Werte im Blut, dass Risiko um bis zu 20 Prozent verringern können. Teilnehmer mit den höchsten Selenspiegeln hatten ein um 40 Prozent geringeres Risiko für Kniearthrose im Vergleich zu jenen mit den niedrigsten Selenspiegeln.

Mangan - obwohl es in großen Mengen, ähnlich wie Selen - giftig ist, wird es für gesunde Knochen benötigt. "Der Erhalt und Aufbau von Knorpel und Knochen ist ohne das Spurenelement nicht möglich, was Mangan zu einem Arthrose-Killer macht", schreibt Müller in seinem Ratgeber. Es ist nämlich Teil eines Enzyms, das zum Knorpelwachstum benötigt wird.

Vitamine und Mineralstoffe: Was macht bei Arthrose keinen Sinn?

Wer über die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln nachdenkt, sollte seinen Hausarzt oder einen Stoffwechselspezialisten zurate ziehen. Anhand der Blutwerte kann bei den meisten Vitaminen und Mineralstoffen festgestellt werden, wie gut die Versorgung im Körper ist. Dann kann anfangs bei Bedarf eine höhere Dosierung verabreicht werden, bis die Einname auf die Erhaltungsdosis - die Menge, die benötigt wird, um gesunde Spiegel des entsprechenden Nährstoffs zu halten - eingestellt werden kann.

Von Kupferarmbändern oder Kupferketten, denen manche Hersteller eine heilende Wirkung bei Arthrose oder anderen Leiden zuschreiben wollen, rät Müller ab. Der Schmuck könne keine Entzündungen lindern. Auch die Wirkung von Bor-Präparaten bei Arthrose ist nicht belegt. Das Portal medizin-transparent.at, der Universität für Weiterbildung Krems, konnte nur eine klinische Studie zu dem Thema finden, wo einerseits zu wenige Personen teilnahmen und andererseits die Beschwerden nicht gelindert werden konnten.