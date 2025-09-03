Vitamine bei Erkältung: Was hilft dem Körper, den Infekt schneller zu überstehen?

Jeder kennt den lästigen Begleiter: die Erkältung. Sie kann durch eine Vielzahl von Erkältungsviren ausgelöst werden – mehr als 200, um genau zu sein. Meist äußert sich eine Erkältung durch Infektionen der Atemwege. Betroffene leiden unter Schnupfen oder Bronchitis. Übertragen wird eine Erkältung über infektiöse Tröpfchen, man kann sich also über Oberflächen anstecken, die von erkrankten Menschen angefasst wurden.

Da sich fast jeder mehr oder weniger regelmäßig mit Erkältungen auseinandersetzen muss, gibt es im Handel viele Präparate, die entweder vorbeugend wirken, oder die Symptome lindern sollen – auch Vitamin-Präparate. Aber welche Vitamine helfen eigentlich wirklich gegen Erkältungen?

Wichtige Infos kompakt:

Eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen kann Atemwegsinfekten vorbeugen.

Vitamin C kann Erkältungen wohl nicht vorbeugen, aber die Dauer einer Erkältung um etwa 8 Prozent verringern. Das gilt aber nur bei einer langfristigen Einnahme.

Wer ausreichend mit Vitamin A und Vitamine E versorgt ist, soll einer aktuellen englischen Studie zufolge weniger häufig an Erkältungen erkranken.

Wer gut mit Vitamin D versorgt ist, hat womöglich ebenfalls ein geringeres Risiko an einer Erkältung zu erkranken.

Welche Vitamine helfen bei einer Erkältung?

Ganz so einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Immer wieder befassen sich Studien mit dem Thema, es gibt aber keine einheitliche wissenschaftliche Empfehlung für bestimmte Vitamine. Fest steht: Eine gute Ernährung und eine gezielte Vitaminergänzung können dabei helfen, Atemwegsinfekten vorzubeugen.

Auf Nachfrage hat uns Professorin Caroline Stokes, Leiterin der Arbeitsgruppe Food and Health von der Humboldt-Universität zu Berlin eine aktuelle Beobachtungsstudie aus dem Jahr 2020 genannt. Es wurde festgestellt, dass Menschen mit einer hohen Zufuhr an Vitamin A und Vitamin E weniger häufig an Erkältungen erkranken. Laut der Expertin litten außerdem Menschen, die Vitamin D über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen am seltensten an Erkältungen. Wie Caroline Stokes erklärt beweist die Studie nicht, dass diese Vitamine Erkältungen vorbeugen, trotzdem werden sie mit einem geringeren Risiko an Erkältungen zu erkranken in Verbindung gebracht. Das bedeutet aber nicht, dass vorbeugend Vitamin A, E oder D genommen werden sollte. Wichtig ist dabei immer die Versorgung im Körper. Wer einen geringen Vitamin-D-Wert im Blut hat, kann von einer Einnahme profitieren, aber nur in Absprache mit einem Arzt. Bei Vitamin A, E und D handelt es sich nämlich um fettlösliche Vitamine, die der Körper bei einer Überdosierung nicht einfach ausscheiden kann.

Hilft Vitamin C bei Erkältungen?

Unter den Mikronährstoffen wird vor allem Vitamin C immer wieder bei Erkältungen empfohlen. Das Portal medizin-transparent.at, Mitglied des Deutschen Netzwerks für Gesundheitskompetenz (DNGK), hat einige Studien ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass eine Einnahme von hochdosiertem Vitamin C Erkältungen nicht verhindern kann.

In einer Auswertung des Forschungsnetzwerks Cochrane wurden 29 Studien zu dem Thema geprüft. Das Ergebnis: Eine langfristige Einnahme von Vitamin C kann die Erkältungsdauer etwas verkürzen. Bei Erwachsenen um acht Prozent und bei Kindern um 14 Prozent. Wenn Vitamin C erst beim Auftreten der Symptome genommen wird, hat das laut den aktuellen Studien aber keine positiven Auswirkungen auf die Dauer oder den Verlauf der Erkältungen.

Welche Vitamine helfen dem Immunsystem?

Bei einer Erkältung arbeitet das Immunsystem auf Hochtouren. Ist der Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, kann sich das in einer geringeren Infektanfälligkeit äußern. Wer bereits erkrankt ist oder womöglich häufiger krank ist, könnte beim Arzt prüfen lassen, ob das mit einer Unterversorgung mit Nährstoffen zusammenhängt.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit führt eine Liste mit sogenannten Health Claims (gesundheitsbezogenen Aussagen), die für bestimmte Vitamine wissenschaftlich bestätigt wurden. Für folgende Vitamine ist die Aussage "trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei" zugelassen:

Außerdem tragen die Mineralsoffe Zink und Selen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Wie uns Maria Maares, wissenschaftliche Projektleiterin im Fachgebiet Lebensmittelchemie und Toxikologie an der TU Berlin auf Anfrage mitteilte, gibt es einige Studien, die darauf hindeuten, dass eine zusätzliche Zink-Zufuhr Erkältungssymptome verringern könne. Dabei sollte aber immer der Tagesbedarf im Blick gehalten werden.