Wie viele Vitamine hat Kohlrabi?

Kohlrabi hat in Deutschland von Juni bis November Saison. Die vielseitige Gemüsesorte kann sowohl roh als auch erhitzt gegessen werden. Kohlrabi enthält eine gute Portion Vitamin B9 (Folsäure) und Vitamin B3 (Niacin), der absolute Spitzenwert wird aber bei Vitamin C erreicht. Mit 100 Gramm Kohlrabi können Frauen bereits 61 Prozent ihres Tagesbedarfs decken. Bei Männern sind es 52 Prozent. Hier finden Sie alle Vitamine und Mineralstoffe eines Kohlrabi im Überblick.

Kohlrabi: Diese Vitamine und Mineralstoffe sind enthalten

In 100 Gramm Kohlrabi ist hauptsächlich Wasser enthalten. Der Rest setzt sich aus 0,2 Gramm Fett, 3,7 Gramm Kohlenhydraten, 1,4 Gramm Nahrungsfasern und 1,9 Gramm Protein zusammen. 100 Gramm Kohlrabi haben 27 Kilokalorien. Außerdem liefern 100 Gramm einer Kohlrabi folgende Vitamine – in Klammern ist die Prozentzahl des Tagesbedarfs enthalten:

Im gedämpften Zustand verringert sich der Vitamin-Gehalt leicht, laut der Schweizer Nährwertdatenbank sind aber noch immer 48 Milligramm Vitamin C enthalten.

Diese Mineralstoffe sind in Kohlrabi enthalten:

Kalium (K): 320 mg

Natrium (Na): 20 mg

Chlorid (Cl): 40 mg

Calcium (Ca): 64 mg

Magnesium (Mg): 43 mg

Phosphor (P): 50 mg

Eisen (Fe): 0,5 mg

Jod (I): 0,7 µg

Zink (Zn): 0,2 mg

Was bedeutet die Einheit RAE?

Vitamin A wird je nach Quelle in Retinoläquivalenten (RE) und Retinolaktivitätsäquivalenten (RAE) angegeben. Der Grund: Es gibt verschiedene Formen von Vitamin A, wobei Retinol die biologisch aktivste Form ist. Diese Formen werden vom Körper unterschiedlich aufgenommen und verwertet und sind auch in Nahrungsmitteln nicht einheitlich vorhanden. So kann zum Beispiel auch Betacarotin im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden, weshalb es als Provitamin A bezeichnet wird.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) wird die Einheit folgendermaßen umgerechnet: 1 μg Retinolaktivitätsäquivalent = 1 μg Retinol = 12 μg β-Carotin = 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide.

Kohlrabi hat viel Vitamin C

Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt, ist im Körper an etlichen Prozessen beteiligt. Es tragt zu einem normalen Energiestoffwechsel und einer normalen Funktion des Immunsystems bei, kann aber auch zur Verringerung von Müdigkeit beitragen. Vitamin C trägt auch dazu bei, den Körper vor oxidativem Stress zu schützen und somit das Risiko für bestimmte Krankheiten wie Diabetes verringern.

Neben Vitamin C enthält eine Kohlrabi auch eine gute Portion Vitamin B3 (Niacin) und Vitamin B9 (Folsäure).

