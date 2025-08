Welche Vitamine stecken in Brombeeren?

Im Vergleich zu Erdbeeren, Heidelbeeren oder Himbeeren steht die Brombeere oft im Schatten ihrer beliebten Schwesternfrüchte, wie der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch laut der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft zeigt. Dabei überzeugt die dunkle Frucht nicht nur mit ihrem saftig-süßen und leicht säuerlichen Geschmack, sondern bietet auch eine Vielzahl wichtiger Vitamine und Mineralstoffe, die dem Körper helfen, fit und gesund zu bleiben. Hier lesen Sie, mit welchen Nährstoffen die Brombeere besonders punkten kann.

Durch welche Besonderheiten zeichnet sich die Brombeere aus?

Die Brombeere ist weltweit in den gemäßigten Klimazonen verbreitet und lässt sich nicht selten in deutschen Gärten als Obststrauch finden, wo man sie zwischen Juli und Oktober ernten kann. Aus botanischer Sicht zählt die Brombeere zu den Rosengewächsen. Wild in der Natur wachsende Brombeersträucher sind daher mit zahlreichen kleinen Stacheln versehen. Für den Anbau werden jedoch meist spezielle Kulturzüchtungen ohne Stacheln verwendet, um die Ernte zu erleichtern, wie die Apotheken-Umschau erläutert.

Eine Brombeere besteht dem öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs zufolge aus vielen kleinen einsamigen Steinfrüchten, die sich um einen Fruchtzapfen gruppieren. Damit weist die Brombeere viele Gemeinsamkeiten zur verwandten Himbeere auf. Optisch unterscheiden sich die beiden Früchte allerdings in der Außenhaut, die bei der Brombeere nicht flaumig und rot, sondern glatt und dunkel glänzend aussieht.

Für ihre charakteristische, dunkelviolette bis blauschwarze Farbe sorgen die in der Brombeere enthaltenen Flavonoide. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die nach Angaben des öffentlichen Gesundheitsportals Österreichs zahlreiche gesundheitsfördernde Effekte mit sich bringen. So können sie unter anderem den Blutdruck regulieren, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken und zu einer Stärkung des Immunsystems beitragen. Darüber hinaus können Brombeeren mit verschiedenen gesunden Vitaminen und Mineralstoffen aufwarten.

Überblick: Welche Nährwerte, Mineralstoffe und Vitamine stecken in Brombeeren?

Die Brombeere ist ein kalorienarmes Obst, das pro 100 Gramm nur 44 Kilokalorien enthält. Diese sind hauptsächlich auf den Zuckergehalt von circa sechs Gramm zurückzuführen. Die Beere punktet nach Angaben des Bundeszentrums für Ernährung vor allem mit ihrem Vitamin C-Gehalt und einer für Beerenobst beachtlichen Menge an Magnesium. Zu den weiteren relevanten Inhaltsstoffen zählen insbesondere Kalzium, Kalium und Eisen sowie Vitamin E und Carotinoide, die eine Vorstufe zu Vitamin A bilden. Damit gelten Brombeeren als gute Quelle, um die täglich benötigte Vitaminzufuhr sicherzustellen.

Die nachfolgenden detaillierten Nährstoffangaben stammen vom öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs und beziehen sich jeweils auf eine Portion von 100 Gramm rohen Brombeeren. Diese Nährwerte und Mineralstoffe liefern die dunklen Beerenfrüchte:

Energie 44 kcal Fett 1 g Protein 1,2 g Kohlenhydrate 6,2 g Ballaststoffe 3,2 g Kalium 180 mg Kalzium 44 mg Magnesium 30 mg Eisen 0,9 mg

Im Hinblick auf die wichtigsten enthaltenen Vitamine wartet die Brombeere mit folgenden Nährstoffwerten auf:

Vitamin A 45 µg Vitamin B1 0,03 mg Vitamin B2 0,04 mg Niacin 0,4 mg Vitamin B6 0,05 mg Vitamin C 17 mg Vitamin E 0,7 mg

Wie kann man Brombeeren verarbeiten und was sollte man beim Kauf beachten?

Brombeeren schmecken nicht nur als rohe Früchte, sondern lassen sich laut dem öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs auch gut in Kuchen und anderen Mehlspeisen verarbeiten und mit Milchprodukten wie Joghurt oder Buttermilch kombinieren. Außerdem eignen sie sich hervorragend zum Einkochen in Form von Marmelade oder Kompott. Die kleinen Kerne der Brombeeren können dabei optional durch Aussieben und Passieren entfernt werden.

Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs empfiehlt, beim Kauf von Brombeeren für eine optimale, frische Qualität möglichst pralle und glänzende Früchte ohne feuchte Druckstellen zu wählen. Die empfindlichen Beeren halten sich im Kühlschrank maximal zwei bis drei Tage und sollten daher möglichst rasch verzehrt werden. Wer sie länger genießen möchte, kann die Früchte auch problemlos einfrieren.