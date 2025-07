Wie viele Vitamine hat eine Stachelbeere?

Die Stachelbeere ist ein klassisches heimisches Sommerobst: Von Juni bis August hat die Strauchfrucht in Deutschland Saison. Sie verleiht sowohl süßen als auch herzhaften Speisen eine frische Geschmacksnote und ist dazu auch noch ein gesunder Vitaminlieferant in der heißen Jahreszeit. Aber wie genau sieht es mit dem Nährstoffgehalt aus und wie viele Mineralstoffe, Ballaststoffe und Vitamine stecken in der Stachelbeere? Dieser Artikel liefert einen detaillierten Überblick.

Die Stachelbeere punktet mit Geschmack, Vielseitigkeit und gesunden Nährstoffen

Der Name der Stachelbeere geht auf die mit Dornen versehenen Äste zurück, an denen sie in den Sommermonaten wächst. Laut Apotheken-Umschau stammt die Strauchpflanze vermutlich aus Asien und wird in Europa bereits seit dem 14. Jahrhundert angebaut.

Je nach Sorte kann die bis zu zwei Zentimeter große Beere verschiedene Formen und Farben annehmen, wie das Bundeszentrum für Ernährung erläutert. Manche sind kugelrund, andere eher oval und die Farbpalette reicht von weißlich über grün oder gelb bis rot. Die Schale kann entweder glatt oder leicht behaart sein. Ein charakteristisches Merkmal sind die weißen Längsstreifen in der Schale.

Der Geschmack des Fruchtfleischs hängt sowohl vom Reifegrad als auch von der Sorte ab und bewegt sich zwischen sauer und süß. Die zahlreichen Kerne im Inneren des Fruchtfleischs kann man bedenkenlos mitessen.

Stachelbeeren lassen sich entweder roh als Obst genießen oder weiterverarbeiten, zum Beispiel ganz klassisch als Marmelade oder Kompott, oder als Zutat in Kuchen und Torten. Aber auch in herzhaften Soßen oder Chutneys sorgen die Beeren für eine fruchtig-frische Geschmacksnote. Neben ihrer Vielseitigkeit punktet die Stachelbeere obendrein noch mit gesunden Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen.

Inhaltsstoffe im Überblick: Welche Vitamine und Mineralstoffe stecken in Stachelbeeren?

Auch in Sachen Nährwerte hat die Stachelbeere einiges zu bieten, wie das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs betont: Mit ihrem relativ hohen Zuckergehalt von 7,1 Gramm pro 100 Gramm sowie 0,2 Gramm Fett und 0,8 Gramm Protein pro 100 Gramm kommen die säuerlich-süßen Früchte auf 37 Kilokalorien pro 100 Gramm. Zusätzlich enthalten sie viele gesunde Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien. So liefern die Stachelbeeren dem Körper unter anderem Vitamin C, Vitamin E sowie Vorstufen zu Vitamin A und unterstützen damit wichtige Gesundheitsprozesse im Körper.

Und auch mit Magnesium, Kalium und Kalzium können Stachelbeeren aufwarten. Diese Mineralien gelten als besonders wichtig für die Funktion von Muskeln und Herz, wie das Gesundheitsportal Aponet betont. Pro 100 Gramm enthalten sie zudem drei Gramm Ballaststoffe, sorgen damit für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und fördern die Darmtätigkeit.

Laut der Gesundheitskasse AOK kurbeln die in der Beere enthaltenen Apfel-, Zitronen- und Weinsäuren außerdem die Produktion von Verdauungsenzymen an. Mit diesen Eigenschaften bietet die Sommerfrucht wertvolle Unterstützung für das Verdauungssystem und trägt zu einer gesunden Ernährung bei.

Stachelbeeren: die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe

Die Stachelbeere enthält eine Vielzahl wichtiger Vitamine für den Körper. Alle Angaben stammen vom öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs und beziehen sich auf eine Portion von 100 g rohen Stachelbeeren:

Vitamin A: 18 µg

Vitamin B1: 0,02 mg

Vitamin B2 : 0,02 mg

Vitamin B3 (Niacin): 0,3 mg

Vitamin B6 : 0,02 mg

Vitamin C: 34 mg

Vitamin E: 0,6 mg

Folgende Nährstoffe sind in 100 g rohen Stachelbeeren enthalten:

Kalium : 203 mg

Kalzium: 29 mg

Magnesium : 15 mg

Eisen: 0,6 mg