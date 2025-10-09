Warum Vitamin B so wichtig ist: Wirkung und Mangel-Symptome

B-Vitamine sind essenziell für den Körper, sie tragen unter anderem zu einem normalen Energiestoffwechsel und einer normalen Herzfunktion bei. Auch eine gesunde Psyche braucht Vitamine. Mit dem Sammelbegriff "Vitamin B" werden insgesamt acht Vitamine der B-Gruppe zusammengefasst.

In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu den jeweiligen B-Vitaminen, inklusive Symptome und Ursachen einer Unterversorgung.

Welche B Vitamine gibt es?

Wirkung: Wofür braucht der Körper B-Vitamine?

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat basierend auf Studien gesundheitsbezogene Angaben für die jeweiligen Vitamine der B-Gruppe zugelassen. Diese haben wir für Sie zusammengetragen. Über die Links gelangen Sie zu den Informationsblättern der Gesellschaft für angewandte Vitaminforschung.

Einige Wirkungen werden häufiger aufgeführt, zum Beispiel tragen fast alle B-Vitamine zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Ein Alleinstellungsmerkmal hat das Vitamin B9, auch Folsäure oder Folat genannt. Es trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei und verhindert laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) angeborene Fehlbildungen des Säuglings. Bei einem Mangel an Folsäure kann es außerdem zu Blutarmut kommen.

Einige B-Vitamine regulieren den Homocystein-Spiegel im Blut. Dieser gilt als Risikofaktor für Herzkrankheiten, wie die EFSA mitteilt. Die Übersicht sehen Sie hier:

Vitamin B1 (Thiamin) braucht der Körper für folgende Prozesse:

Energiestoffwechsel

Normale Funktion des Nervensystems

Normale psychische Funktion

Normale Herzfunktion

Vitamin B2 (Riboflavin) braucht der Körper für folgende Funktionen:

Energiestoffwechsel

Normale Funktion des Nervensystems

Erhaltung normaler Schleimhäute

Erhaltung normaler roter Blutkörperchen

Erhaltung normaler Haut und Sehkraft

Normaler Eisenstoffwechsel

Schutz der Zellen vor oxidativem Stress

Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

Icon vergrößern Vitamin B2 schützt vor oxidativem Stress. Foto: Canva.com Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vitamin B2 schützt vor oxidativem Stress. Foto: Canva.com

Vitamin B3 (Niacin) unterstützt den Körper bei folgenden Prozessen:

Energiestoffwechsel

Normale Funktion des Nervensystems

Normale psychische Funktion

Erhaltung normaler Schleimhäute und Haut

Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

Vitamin B5 (Pantothensäure) trägt im Körper zu einer normalen Funktion folgender Prozesse bei:

Energiestoffwechsel

Synthese und ein normaler Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern

Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

Geistige Leistung

Vitamin B6 (Pyridoxin) unterstützt den Körper bei diesen Prozessen:

Bildung von Neurotransmittern zur Signalübertragung zwischen Nervenzellen

Bildung von Hormonen, roten Blutkörperchen und Zellen des Immunsystems

Umwandlung von Nahrung in Glukose zur Energieerzeugung

Kontrolle des Homocystein-Spiegels im Blut

Stoffwechsel von Aminosäuren

Vitamin B7 (Biotin) ist für diese Körperfunktionen wichtig:

Energiestoffwechsel

Funktion des Nervensystems

Stoffwechsel von Makronährstoffen

Normale psychische Funktion

Haare und Haut

Erhalt der Schleimhäute

Icon vergrößern Vitamin B7 schützt die Schleimhäute. Foto: Canva.com Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vitamin B7 schützt die Schleimhäute. Foto: Canva.com

Vitamin B9 (Folsäure) spielte eine entscheidende Rolle bei diesen Prozessen:

Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft

Aminosäuresynthese

Blutbildung

Homocystein-Stoffwechsel

Normale psychische Funktion

Normale Funktion des Immunsystems

Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

Zellteilung

Vitamin B12 (Cobalamine) wirkt sich auf diese Prozesse im Körper aus:

Normaler Energiestoffwechsel

Normale Funktion des Nervensystems

Homocystein-Stoffwechsel

Normale psychische Funktion

Normale Bildung roter Blutkörperchen

Normale Funktion des Immunsystems

Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung

Zellteilung

Vitamin-B-Mangel: Welche Symptome können auftreten?

Vitamin B ist für etliche Prozesse im Körper entscheidend. Ein Mangel an Vitamin B kann laut der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) zu folgenden Symptomen führen:

Kreislaufprobleme

Gelenkschmerzen

Blasse Haut und Haarausfall

Entzündungen des Verdauungstrakts

Das Bundesministerium für Gesundheit listet mögliche Symptome bei Mangelerscheinungen von Vitamin B1, B6, B9 und B12 auf:

Vitamin-B1-Mangel:

Müdigkeit

Verwirrung

Angstzustände

Krämpfe, zum Beispiel in den Waden

Kribbeln oder Taubheit in den Extremitäten

Lähmungen

Wassereinlagerungen (Ödeme)

Kurzatmigkeit

Ohnmacht

Magen-Darm-Probleme

Gewichtsverlust

Icon vergrößern Bei einem Mangel von Vitamin B1 kann es zu Wadenkrämpfen kommen. Foto: Canva.com Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei einem Mangel von Vitamin B1 kann es zu Wadenkrämpfen kommen. Foto: Canva.com

Vitamin-B6-Mangel:

Blutarmut

Hautausschläge

entzündete, schuppige Lippen

eingerissene Mundwinkel

entzündete Zunge

Depressionen

bei Säuglingen: Krampfanfälle

Vitamin-B9- und B12-Mangel:

Blutarmut

Müdigkeit

blassere Hautfarbe

geringere Leistungsfähigkeit

depressive Stimmungen

Vergesslichkeit

Kopfschmerzen, Schwindel

gelbliche Haut

Brustschmerzen, Atembeschwerden

Geschwüre im Mund

Kribbeln oder Taubheit, vor allem in den Beinen

Probleme beim Gehen

bei Ungeborenen: Fehlbildungen

bei Säuglingen: Entwicklungsverzögerung, niedriger Blutdruck, Zittern oder Krämpfe

Falls oben genannte Symptome auftreten, können Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt eine Therapie mit B-Vitaminen besprechen.

Ursachen für einen Vitamin-B-Mangel

Der Körper kann Vitamine der B-Gruppe nicht selbst herstellen – mit Ausnahme vom Vitamin B3. Laut der DGE kann der benötigte Vitamin-Bedarf ausschließlich über die Nahrung gedeckt werden. Lediglich für bestimmte Risikogruppen oder nach einer Entzündung im Körper kann es sinnvoll sein zusätzlich Präparate einzunehmen. Ursachen für einen Vitamin-B-Mangel können unter anderem eine ungesunde Ernährung oder ein erhöhter Alkoholkonsum sein. Bei einem zu hohen Alkoholkonsum kommt es meist zu einer Leberschädigung, was dazu führt, dass Vitamine schlechter verwertet werden können.

Auch bei Entzündungen des Magen-Darm-Trakts kann der Körper die Vitamine nicht mehr richtig aufnehmen. Folgende Personen können laut der Apotheken-Umschau betroffen sein:

Schwangere und Stillende

Veganer

Menschen mit entzündlichen Erkrankungen, zum Beispiel atrophische Gastritis

Senioren

Alkoholiker

Sind B-Vitamine fett oder wasserlöslich?

Vitamine der B-Gruppe sind wasserlöslich, weshalb der Körper sie nicht speichern kann. Eine Überdosierung ist selten, da überschüssige Vitamine über den Urin wieder ausgeschieden werden. Lediglich Vitamin B12 kann vom Körper gespeichert werden. Auch Vitamin C gehört zu den wasserlöslichen Vitaminen, Vitamin D hingegen löst sich nur in Fett und Öl.

Wasserlösliche Vitamine werden laut der Apotheken-Umschau über den Dünndarm absorbiert.

Wie sollte man Vitamin B einnehmen?

Da Vitamin B wasserlöslich ist, werden die meisten Präparate in Pulverform verabreicht. Einige Präparate sollten auf leeren Magen, andere besser zu einer Mahlzeit genommen werden. Bei einer Blutuntersuchung und nach Rücksprache mit einem Arzt kann festgestellt werden, ob die Einnahme von Vitaminen der Gruppe B tatsächlich sinnvoll ist.

Welche Lebensmittel haben viele B-Vitamine?

Gute Vitamin-B-Lieferanten sind Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte. Der Gehalt variiert je nach Sorte und Frische. Die DGE rät deshalb, vor allem bei einer vegetarischen Ernährung zu einer Einnahme von Vitamin B12, da dies in ausreichenden Mengen hauptsächlich in tierischen Produkten zu finden ist.

Lebensmittel mit Vitamin B1:

Wirsing, Sonnenblumenkerne, Linsen, Erdnüsse

Schweinefleisch

Vollkorngetreide

Lebensmittel mit Vitamin B2:

Pilze, Sojabohnen

tierische Innereien, Seelachs, Makrele

Camembert, Molkenkäse

Eier

Lebensmittel mit Vitamin B3:

Broccoli, Pfirsich, Pilze, Nüsse, Mungbohnen

Hühnerleber, Rindfleisch, Thunfisch, Sardellen

Milchprodukte

Lebensmittel mit Vitamin B5:

Pilze, Erbsen, Nüsse, Avocado

Schweineleber, verschiedene Fischsorten

Butter

Eier

Lebensmittel mit Vitamin B6:

Mango, Rosenkohl, Kartoffeln, Nüsse, Paprika

Vollkorngetreide

Schweineleber, Hummer, Sardinen, Makrelen

Milchprodukte

Lebensmittel mit Vitamin B7:

Bananen, Tomaten, Erdnüsse

Rinder- und Schweineleber, verschiedene Fischsorten

Milchprodukte

Lebensmittel mit Vitamin B9:

Mungbohne, Kichererbsen, Feldsalat

Leber, Thunfisch, Steckmuscheln

Eier

Lebensmittel mit Vitamin B12:

Shiitake-Pilze

Rindfleisch, Austern, Lachs

Milchprodukte (v.a Camembert und Mozarella)

Eier

Kann man Vitamin B mit Magnesium einnehmen?

Laut der DGE sind die meisten Deutschen ausreichend mit Vitaminen versorgt, Vitaminmangelkrankheiten gibt es nur sehr selten. Trotzdem boomt der Markt für Nahrungsergänzungsmittel. Laut Statista wurden 2021 in Deutschland 2,69 Milliarden Euro durch Nahrungsergänzungsmittel umgesetzt. Viele therapieren sich demnach selbst. Gibt es Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Vitamin-Präparaten?

Klinisch relevante Interaktionen sind laut Ingolf Cascorbi vom Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie in Kiel nicht bekannt. Er warnt allerdings vor einer Überdosierung. Magnesium und B-Vitamine können gleichzeitig eingenommen werden, die gemeinsame Gabe von Vitamin B6 und Magnesium wird sogar empfohlen. Vorsicht ist bei der Einnahme von Folsäure (Vitamin B9) und Zink geboten, da Zink die Aufnahme des B-Vitamins stören kann, wie es in einem Artikel der pharmazeutischen Zeitung heißt.

Vitamin B: Empfohlene Tagesdosis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)

Vitamin B1:

Säuglinge bis 4 Monate: 0,2 mg/Tag

Säuglinge bis 12 Monate: 0,4 mg/Tag

Schwangere im 2. Trimester: 1,2 mg/Tag

Schwangere im 3. Trimester: 1,3 mg/Tag

Stillende: 1,3 mg/Tag

Kinder bis 4 Jahre: 0,6 mg/Tag

Kinder zwischen 4 und 7 Jahren: 0,7 mg/Tag

Alter Tagesbedarf in mg Männer Tagesbedarf in mg Frauen 7 bis unter 10 Jahre 0,9 0,8 10 bis unter 13 Jahre 1,0 0,9 13 bis unter 15 Jahre 1,2 1,0 15 bis unter 19 Jahre 1,4 1,1 19 bis unter 25 Jahre 1,3 1,0 25 bis unter 51 Jahre 1,2 1,0 51 bis unter 65 Jahre 1,2 1,0 65 Jahre und älter 1,1 1,0

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

Vitamin B2:

Säuglinge bis 4 Monate: 0,3 mg/Tag

Säuglinge bis 12 Monate: 0,4 mg/Tag

Schwangere im 2. Trimester: 1,3 mg/Tag

Schwangere im 3. Trimester: 1,4 mg/Tag

Stillende: 1,4 mg/Tag

Kinder bis 4 Jahre: 0,7 mg/Tag

Kinder zwischen 4 und 7 Jahren: 0,8 mg/Tag

Alter Tagesbedarf in mg Männer Tagesbedarf in mg Frauen 7 bis unter 10 Jahre 1,0 0,9 10 bis unter 13 Jahre 1,1 1,0 13 bis unter 15 Jahre 1,4 1,1 15 bis unter 19 Jahre 1,6 1,2 19 bis unter 25 Jahre 1,4 1,1 25 bis unter 51 Jahre 1,4 1,1 51 bis unter 65 Jahre 1,3 1,0 65 Jahre und älter 1,3 1,0

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

Vitamin B3:

Säuglinge bis 4 Monate: 2 mg-Äquivalente/Tag

Säuglinge bis 12 Monate: 5 mg-Äquivalente/Tag

Schwangere im 2. Trimester: 14 mg-Äquivalente/Tag

Schwangere im 3. Trimester: 16 mg-Äquivalente/Tag

Stillende: 16mg-Äquivalente/Tag

Kinder bis 4 Jahre: 8 mg-Äquivalente/Tag

Kinder zwischen 4 und 7 Jahren: 9 mg-Äquivalente/Tag

Alter Tagesbedarf in mg-Äquivalente Männer Tagesbedarf in mg-Äquivalente Frauen 7 bis unter 10 Jahre 11 10 10 bis unter 13 Jahre 13 11 13 bis unter 15 Jahre 15 13 15 bis unter 19 Jahre 17 13 19 bis unter 25 Jahre 16 13 25 bis unter 51 Jahre 15 12 51 bis unter 65 Jahre 15 11 65 Jahre und älter 14 11

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

Vitamin B5:

Alter mg/Tag 0 bis unter 4 Monate 2 4 bis unter 12 Monate 3 1 bis unter 4 Jahre 4 4 bis unter 7 Jahre 4 7 bis unter 10 Jahre 4 10 bis unter 13 Jahre 5 13 bis unter 15 Jahre 5 15 bis unter 19 Jahre 5 19 bis unter 25 Jahre 5 25 bis unter 51 Jahre 5 51 bis unter 65 Jahre 5 65 Jahre und älter 5 Schwangere 5 Stillende 7

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

Vitamin B6:

Säuglinge bis 4 Monate: 0,1 mg/Tag

Säuglinge bis 12 Monate: 0,3 mg/Tag

Schwangere im 1. Trimester: 1,5 mg/Tag

Schwangere im 2. und 3. Trimester: 1,8 mg/Tag

Stillende: 1,6 mg/Tag

Kinder bis 4 Jahre: 0,6 mg/Tag

Kinder zwischen 4 und 7 Jahren: 0,7 mg/Tag

Kinder zwischen 7 und 10 Jahren: 1,0 mg/Tag

Kinder zwischen 10 und 13 Jahren: 1,2 mg/Tag

Alter Tagesbedarf in mg Männer Tagesbedarf in mg Frauen 13 bis unter 15 Jahre 1,5 1,4 15 bis unter 19 Jahre 1,6 1,4 19 bis unter 25 Jahre 1,6 1,4 25 bis unter 51 Jahre 1,6 1,4 51 bis unter 65 Jahre 1,6 1,4 65 Jahre und älter 1,6 1,4

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

Vitamin B7:

Alter µg/Tag 0 bis unter 4 Monate 4 4 bis unter 12 Monate 6 1 bis unter 4 Jahre 20 4 bis unter 7 Jahre 25 7 bis unter 10 Jahre 25 10 bis unter 13 Jahre 35 13 bis unter 15 Jahre 35 15 bis unter 19 Jahre 40 25 bis unter 51 Jahre 40 19 bis unter 25 Jahre 40 51 bis unter 65 Jahre 40 65 Jahre und älter 40 Schwangere 40 Stillende 45

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

Vitamin B9:

Alter µg-Äqui­va­lent/Tag 0 bis unter 4 Monate 60 4 bis unter 12 Monate 80 1 bis unter 4 Jahre 120 4 bis unter 7 Jahre 140 7 bis unter 10 Jahre 180 10 bis unter 13 Jahre 240 13 bis unter 15 Jahre 300 15 bis unter 19 Jahre 300 19 bis unter 25 Jahre 300 25 bis unter 51 Jahre 300 51 bis unter 65 Jahre 300 65 Jahre und älter 300 Schwangere 550 Stillende 450

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

Vitamin B12:

Alter µg/Tag 0 bis unter 4 Monate 0,5 4 bis unter 12 Monate 1,4 1 bis unter 4 Jahre 1,5 4 bis unter 7 Jahre 2,0 7 bis unter 10 Jahre 2,5 10 bis unter 13 Jahre 3,5 13 bis unter 15 Jahre 4,0 15 bis unter 19 Jahre 4,0 19 bis unter 25 Jahre 4,0 25 bis unter 51 Jahre 4,0 51 bis unter 65 Jahre 4,0 65 Jahre und älter 4,0 Schwangere 4,5 Stillende 5,5

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)