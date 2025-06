Zink: Welche Wirkung hat es auf die Psyche?

Zink-Ionen wirken an den Synapsen, also den Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen. Dort regulieren sie, wie stark Nervensignale weitergeleitet werden. Das Robert Koch-Institut beschreibt den Vorgang wie einen Dimmer, der das Licht heller oder dunkler macht. So kann auch Zink die Aktivität der Nervenzellen verstärken oder verringern.

Zink unterstützt den Körper kontrolliert auf Befehle zu reagieren

: Besonders wichtig ist Zink für die sogenannten Glyzin-Rezeptoren. Diese Rezeptoren wirken wie eine Bremse im Nervensystem. Sie sorgen dafür, dass Nervenzellen nicht überreagieren und der Körper auf die Befehle des Gehirns reagieren kann. Wenn eine Nervenzelle ein Signal abschwächen will, setzt sie den Botenstoff Glyzin frei. Dieser dockt an den Glyzin-Rezeptor der nächsten Nervenzelle und öffnet so einen Kanal, durch den Chlorid-Ionen in die Zelle strömen können. Das macht die Nervenzelle weniger aktiv. Zink verstärkt diese Bremswirkung, indem es an den Glyzin-Rezeptor bindet. So können mehr Chlorid-Ionen durch den Kanal fließen und das Nervensystem wird vor Überreaktionen geschützt.