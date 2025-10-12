Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Gesundheit
Icon Pfeil nach unten

Zu welcher Tageszeit sollte man welche Vitamine einnehmen? Alle Infos in einer Tabelle

Vitamine

Zu welcher Tageszeit sollte man welche Vitamine einnehmen?

Die beste Tageszeit zur Einnahme von Vitamin-Tabletten zu finden ist nicht ganz einfach. In dieser Tabelle sehen Sie welche Vitamine Sie morgens, mittags oder abends einnehmen sollten.
Von Elisa Jebelean
    • |
    • |
    Nicht alle Vitamine können zu jeder Tageszeit eingenommen werden.
    Nicht alle Vitamine können zu jeder Tageszeit eingenommen werden. Foto: Canva.com

    Die richtige Einnahme von Vitaminen spielt eine entscheidende Rolle für ihre Wirksamkeit und den Nutzen für den Körper. Doch nicht nur die Menge und Art der Nährstoffe sind wichtig, sondern auch der Zeitpunkt ihrer Einnahme. Verschiedene Vitamine entfalten ihre optimale Wirkung zu unterschiedlichen Tageszeiten. Welche das sind, erfahren Sie hier in der Tabelle.

    Welche Vitamine zu welcher Tageszeit: Alle Infos in einer Tabelle

    Es gibt Nährstoffe, die man nicht zusammen einnehmen sollte und andere, die nüchtern oder zum Essen ihre Wirksamkeit entfalten. Aber bei 13 Vitaminen und 46 Mineralstoffen kann man leicht den Überblick verlieren. 

    Stoffwechselexpertin und Internistin Helena Orfanos-Boeckel geht in ihrem Ratgeber "Nährstofftherapie - der Praxisleitfaden" (Trias-Verlag) auf die wichtigsten Vitamine und Nährstoffe ein und gibt an, welche Tageszeiten bei der Einnahme am sinnvollsten sind. Hier finden Sie die Infos in einer Tabelle:

    NährstoffeTageszeitNegative Wechselwirkung mit anderen Nährstoffen
    Vitamin B1 (Thiamin)jederzeitkeine
    Vitamin B2 Riboflavin)jederzeit keine
    Vitamin B3 (Niacin)jederzeit keine
    Vitamin B5 (Pantothensäure) jederzeit keine
    Vitamin B6 (Pyridoxin)morgenskeine
    Vitamin B7 (Biotin)jederzeit 24 Stunden vor der Blutabnahme kein Vitamin B7, da es Laborwerte beeinflussen kann.
    Vitamin B9 (Folsäure)jederzeitkeine
    Vitamin B12mittagskeine
    Vitamin Cnicht nüchtern, besser zum Essen nehmenNicht mit Natriumselenit (in bestimmten Selenpräparaten) nehmen
    Vitamin Ajederzeit, aber höhere Resorption zum Essenkeine
    Vitamin Djederzeit, aber höhere Resorption zum Essenkeine
    Vitamin E jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen keine
    Vitamin K1jederzeit, aber höhere Resorption zum Essenkeine
    Vitamin K2jederzeit, aber höhere Resorption zum Essenkeine
    Selenmorgens, nüchternNatriumselenit nicht zusammen mit Vitamin C
    Jodjederzeitkeine
    Kupferabends, zum EssenNicht zusammen mit Eisen
    Borjederzeitkeine
    Manganzum EssenNicht zusammen mit Eisen
    Zinkzum Essen mittags oder abendsNicht zusammen mit Eisen
    Eisen1 bis 2 Stunden vor oder ach dem EssenMit mindestens 1 bis 2 Stunden Abstand von anderen Mineralstoffen, wie Zink, Kupfer, Mangan, Calcium und Magnesium
    Kaliumjederzeitkeine
    MagnesiumjederzeitNicht zusammen mit Eisen
    CalciumjederzeitNicht zusammen mit Eisen
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden