Zu welcher Tageszeit sollte man welche Vitamine einnehmen?

Die richtige Einnahme von Vitaminen spielt eine entscheidende Rolle für ihre Wirksamkeit und den Nutzen für den Körper. Doch nicht nur die Menge und Art der Nährstoffe sind wichtig, sondern auch der Zeitpunkt ihrer Einnahme. Verschiedene Vitamine entfalten ihre optimale Wirkung zu unterschiedlichen Tageszeiten. Welche das sind, erfahren Sie hier in der Tabelle.
Welche Vitamine zu welcher Tageszeit: Alle Infos in einer Tabelle
Es gibt Nährstoffe, die man nicht zusammen einnehmen sollte und andere, die nüchtern oder zum Essen ihre Wirksamkeit entfalten. Aber bei 13 Vitaminen und 46 Mineralstoffen kann man leicht den Überblick verlieren.
Stoffwechselexpertin und Internistin Helena Orfanos-Boeckel geht in ihrem Ratgeber "Nährstofftherapie - der Praxisleitfaden" (Trias-Verlag) auf die wichtigsten Vitamine und Nährstoffe ein und gibt an, welche Tageszeiten bei der Einnahme am sinnvollsten sind. Hier finden Sie die Infos in einer Tabelle:
|Nährstoffe
|Tageszeit
|Negative Wechselwirkung mit anderen Nährstoffen
|Vitamin B1 (Thiamin)
|jederzeit
|keine
|Vitamin B2 Riboflavin)
|jederzeit
|keine
|Vitamin B3 (Niacin)
|jederzeit
|keine
|Vitamin B5 (Pantothensäure)
|jederzeit
|keine
|Vitamin B6 (Pyridoxin)
|morgens
|keine
|Vitamin B7 (Biotin)
|jederzeit
|24 Stunden vor der Blutabnahme kein Vitamin B7, da es Laborwerte beeinflussen kann.
|Vitamin B9 (Folsäure)
|jederzeit
|keine
|Vitamin B12
|mittags
|keine
|Vitamin C
|nicht nüchtern, besser zum Essen nehmen
|Nicht mit Natriumselenit (in bestimmten Selenpräparaten) nehmen
|Vitamin A
|jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen
|keine
|Vitamin D
|jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen
|keine
|Vitamin E
|jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen
|keine
|Vitamin K1
|jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen
|keine
|Vitamin K2
|jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen
|keine
|Selen
|morgens, nüchtern
|Natriumselenit nicht zusammen mit Vitamin C
|Jod
|jederzeit
|keine
|Kupfer
|abends, zum Essen
|Nicht zusammen mit Eisen
|Bor
|jederzeit
|keine
|Mangan
|zum Essen
|Nicht zusammen mit Eisen
|Zink
|zum Essen mittags oder abends
|Nicht zusammen mit Eisen
|Eisen
|1 bis 2 Stunden vor oder ach dem Essen
|Mit mindestens 1 bis 2 Stunden Abstand von anderen Mineralstoffen, wie Zink, Kupfer, Mangan, Calcium und Magnesium
|Kalium
|jederzeit
|keine
|Magnesium
|jederzeit
|Nicht zusammen mit Eisen
|Calcium
|jederzeit
|Nicht zusammen mit Eisen