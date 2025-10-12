Zu welcher Tageszeit sollte man welche Vitamine einnehmen?

Die richtige Einnahme von Vitaminen spielt eine entscheidende Rolle für ihre Wirksamkeit und den Nutzen für den Körper. Doch nicht nur die Menge und Art der Nährstoffe sind wichtig, sondern auch der Zeitpunkt ihrer Einnahme. Verschiedene Vitamine entfalten ihre optimale Wirkung zu unterschiedlichen Tageszeiten. Welche das sind, erfahren Sie hier in der Tabelle.

Welche Vitamine zu welcher Tageszeit: Alle Infos in einer Tabelle

Es gibt Nährstoffe, die man nicht zusammen einnehmen sollte und andere, die nüchtern oder zum Essen ihre Wirksamkeit entfalten. Aber bei 13 Vitaminen und 46 Mineralstoffen kann man leicht den Überblick verlieren.

Stoffwechselexpertin und Internistin Helena Orfanos-Boeckel geht in ihrem Ratgeber "Nährstofftherapie - der Praxisleitfaden" (Trias-Verlag) auf die wichtigsten Vitamine und Nährstoffe ein und gibt an, welche Tageszeiten bei der Einnahme am sinnvollsten sind. Hier finden Sie die Infos in einer Tabelle:

Nährstoffe Tageszeit Negative Wechselwirkung mit anderen Nährstoffen Vitamin B1 (Thiamin) jederzeit keine Vitamin B2 Riboflavin) jederzeit keine Vitamin B3 (Niacin) jederzeit keine Vitamin B5 (Pantothensäure) jederzeit keine Vitamin B6 (Pyridoxin) morgens keine Vitamin B7 (Biotin) jederzeit 24 Stunden vor der Blutabnahme kein Vitamin B7, da es Laborwerte beeinflussen kann. Vitamin B9 (Folsäure) jederzeit keine Vitamin B12 mittags keine Vitamin C nicht nüchtern, besser zum Essen nehmen Nicht mit Natriumselenit (in bestimmten Selenpräparaten) nehmen Vitamin A jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen keine Vitamin D jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen keine Vitamin E jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen keine Vitamin K1 jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen keine Vitamin K2 jederzeit, aber höhere Resorption zum Essen keine Selen morgens, nüchtern Natriumselenit nicht zusammen mit Vitamin C Jod jederzeit keine Kupfer abends, zum Essen Nicht zusammen mit Eisen Bor jederzeit keine Mangan zum Essen Nicht zusammen mit Eisen Zink zum Essen mittags oder abends Nicht zusammen mit Eisen Eisen 1 bis 2 Stunden vor oder ach dem Essen Mit mindestens 1 bis 2 Stunden Abstand von anderen Mineralstoffen, wie Zink, Kupfer, Mangan, Calcium und Magnesium Kalium jederzeit keine Magnesium jederzeit Nicht zusammen mit Eisen Calcium jederzeit Nicht zusammen mit Eisen