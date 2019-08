vor 43 Min.

100 Prozent für Christian Konrad

CSU nominiert den amtierenden Leipheimer Bürgermeister für 2020

Der CSU Ortsverband Leipheim hat den amtierenden Bürgermeister Christian Konrad erneut einstimmig als Kandidat für die Kommunalwahl 2020 nominiert. In seiner Ansprache dankte Konrad für das entgegengebrachte Vertrauen und ging auf die vergangenen Jahre seines Wirkens ein. Er zeigte auch die Themen auf, die er in den nächsten sechs Jahren gemeinsam mit dem Stadtrat bearbeiten möchte.

Er verwies darauf, dass die CSU seit 2002 die Politik in Leipheim gestalte und Leipheim sichtbar vorangebracht habe. Als Höhepunkte seines Wirkens verwies er zum Beispiel auf den Kauf des ehemaligen Fliegerhorstes Leipheim gemeinsam mit dem Landkreis Günzburg, und den Kommunen Günzburg und Bubesheim, auf dessen Gelände bis heute 1000 Arbeitsplätze entstanden seien. Auch der Bau zweier Umgehungsstraßen, eine in Leipheim und eine in Weißingen, sowie die Entwicklung mehrere Wohnbaugebiete seien in seiner Amtszeit verwirklicht worden. Auch die Innenstadtsanierung und der Breitbandausbau wurden vorangebracht. Das Gartenhallenbad Leipheim wäre ohne die CSU und seinen persönlichen Einsatz bereits geschlossen, so Konrad. Besonders stolz sei er darauf, dass die Kreisabfallwirtschaft dank seines Mitwirkens im Kreistag und im Werkausschuss nach Leipheim gekommen ist.

Doch sein Blick gelte den vielen Aufgaben, die die Stadt die kommenden sechs Jahre erwartet: Die Hallenbadsanierung stehe an, die Konversion auf dem Areal Pro wird weiter geführt, so werden auch neue Arbeitsplätze entstehen. Dies bedeute aber auch mehr Verkehr. „Dieser Verkehr muss sauber abfließen können.“ Die Stadt Leipheim forciert daher die Verlegung der A8-Anschlussstelle an. Es gehe darum, so viel Verkehr in die Innenstadt zu lassen, wie es für den Einzelhandel von Vorteil ist. Es gehe aber auch darum, Wohnqualität zu schaffen. „Nur so könne ein Einzelhandel, in welcher Form auch immer, überleben.“

Zum Thema Wohnen sagte er: Ziel sei einerseits neue Baugebiete auszuweisen, andererseits die Verdichtung im Innenstadtbereich voranzutreiben, um den zahlreichen Bauanfragen gerecht zu werden. Mit der Wohnraumschaffung steige aber auch der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Konrad erklärte, dass das Thema in den kommenden Jahren „die größte Herausforderung für die Stadt“ werde.

Im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes sei die Stadt Leipheim in den letzten Jahren vorbildlich vorangegangen. Nicht umsonst hätte die Stadt gemeinsam mit Partnern den Umweltpreis des Landkreises Günzburg erhalten. Dafür habe die Stadt auch Geld in die Hand genommen und 50 Hektar Ökokontoflächen mit naturnaher Bewirtschaftung geschaffen. Auch auf dem Areal Pro werde ein großes Augenmerk auf eine umweltschonende Entwicklung des Gewerbegebietes gelegt und beispielsweise Blühflächen anlegt. Es gäbe aber noch Potenziale, die in den kommenden Jahren ausgebaut werden könnten.

Zum Schluss ging Konrad noch auf Wasserthemen ein. Die Trinkwasserversorgung sei die wichtigste Pflichtaufgabe. Die Stadt müsse sich die kommenden Jahre damit beschäftigen, die Trinkwasserversorgung für die kommenden 60 beziehungsweise 70 Jahre zu sichern. Dazu gehören seiner Meinung nach neben Erneuerungen im Wasserwerk auch die Fragen, ob im ehemaligen Fliegerhorst ein dritter Brunnen gebohrt werden könne oder auch ob an der Donau von den Flachbrunnen in Richtung Tiefbrunnen gegangen werden könne.

Das zweite Wasserthema, das die Leipheimer beschäftigt ist der geplante Flutpolder. Konrad warnte davor, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Denn es seien noch viel zu viele Fragen offen. Primär gehe es um die Frage, ob es durch den Flutpolder eine Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Kohlplattenbewohner, der Wedelek-Siedlung und die Bewohner in Weißingen gebe. Wenn es gelänge, die Grundwasserproblematik so zu verbessern, dass die Bewohner der Kohlplatte bereits bei leichtem Hochwasser vor Grundwasserschäden geschützt werden könnten, wäre das seiner Meinung nach ein Erfolg. Die vorgesehenen Vernässungsmaßnahmen hält er allerdings für sehr fragwürdig. Bisher könne ihm niemand sagen, warum für ein einmaliges Hochwasserereignis in hundert Jahren, jahrzehntelange Vernässungsmaßnahmen erforderlich sein sollen, daher lehne er diese ab. Das Ziel müsse sein, für die Betroffenen einen vernünftigen Grund- und Hochwasserschutz zu schaffen. (zg)

