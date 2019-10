vor 8 Min.

1000-Euro-Gewinn spendet vier Menschen Freude

Das Mitmachen hat sich für Rosamaria Forstner aus Jettingen gelohnt. So wird der Urlaub noch schöner

Käfer und Kartoffel gibt Kartoffelkäfer – „das war heute einfach“, sagt Rosamaria Forstner, als sie gestern Nachmittag ihren Gewinn in Höhe von 1000 Euro in Jettingen-Scheppach entgegennimmt. Die frisch gedruckten zehn Geldscheine gibt die 68-Jährige zu gleichen Teilen für ihre Reisekasse, an ihren Mann, ihre Tochter und den erwachsenen Enkelsohn und spendet damit allen unverhofft Freude. Von Anfang an nimmt die Jettingerin am Bilderrätsel unserer Zeitung teil, nun hat es endlich geklappt. „Als ich am Morgen die SMS mit der Lösung abgeschickt habe, dachte ich mir schon, dass das gar nichts mehr wird“, sagt sie überglücklich.

Umso überraschter blickt ihr Mann drein, als er seine Rosamaria mit den für die Fotos aufgefächerten Geldscheinen im Garten antrifft.

In wenigen Tagen fährt die Gewinnerin mit ihrer Schwester auf Urlaubsreise nach Borkum. Der Frauenbund organisiert diese einwöchige Fahrt. „Da werden wir dann bestimmt ein Gläschen auf die Günzburger Zeitung trinken“, verspricht sie. Mit der Reise erfüllt sie sich einen lang gehegten Traum. „Ich mag den Wind und das raue Wetter“, sagt die ehemalige Sachbearbeiterin, die bis vor fünf Jahren noch beim Petra-electric-Nachfolger WMF im Gewerbegebiet gearbeitet hat. Nach dem traumhaft warmen Sommer in diesem Jahr ist die Aussicht auf kühles, windiges Wetter eine willkommene Abwechslung. „Da könnte es zum ersten Mal Minustemperaturen geben“, sagt sie mit Blick auf die Prognosen. Ihr Mann plant derweil die Vergrößerung des Balkons – und da ist jeder Euro willkommen. (bwz)