117 Dossenberger-Gymnasiasten sagen in Günzburg servus

Für sie ist die Schulzeit nach einem außergewöhnlichen Schuljahr mit Maske und Sicherheitsabstand seit Freitag vorbei: 117 Jugendliche haben das Abitur am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg geschafft.

Schichtwechsel am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg: 117 Abiturienten wurden am Freitag nach einem gemeinsamen Gottesdienst aus ihrer Schule verabschiedet.

Von Bernhard Weizenegger

Diese Schülerinnen und Schüler haben am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg erfolgreich ihre Abiturprüfung abgelegt:

Philip Abel, Marcel Aleiter, Stephan Appel, Laura Bantle, Annika Bäurle, Maximilian Berger, Nils Bonfert, Andreas Brechenmacher, Annemarie Brendler, Sebastian Büllesbach, Dennis Cerit, Leon Deininger, Fabio Dippel, Jakob Dippel, Hien Do Ngoc, Elena Dullmaier, Philip Eberhardinger, Josef Ebner, Michael Egenberger, David Ellenrieder, Alida Eschenlohr, Fran Evers, Noélie Fabre, Max Fiedler, Felix Fink, Hannah Fitz, Simon Fuchs, Lea Geiger, Matthias Gepperth, Ichenhausen-Hochwang Elena Gilgenberg, Kilian und Marius Grimm, Nik Groepper, Mark Grüner, Pia Günther, Sven Hackemesser, Niklas Hämmerle, Michael Haras, Sima Hauke, Ruth Heinlein, Benedikt Helbach, Lukas Hesse, Kilian Hildenbrand, Adrian Hiller, Melissa Hofmann, Leonie Hörauf, Laura Hübner, Milena Hufnagel, Clara Jung, Lorenz Kempfle, Claudia Kindig, Laura Klingler, Hannes Knakowski, Jana Köberling, Georgi Kocharyan, Magnus Köhler, Johannes König, Paul Körner, Elias Kübler, Günzburg Marie Kugler, Julian Kusebauch, Alexander Lang, Sebastian Lang, Sebastian Lange, Juliane Lederer, Simon Lotter, Dieter Ludwig, Georg Malerwein, Jonas Mayer, Josefine Merklein, Emily Meyer, Nils Mößle, Tom Müller, Paolo Neumann, Tom Neumann, Celine Ngo Vi, Lukasz Okaj, Timur Özkan, Jonas Pankratz, Lukas Paul, Leonhard Petri, Marco Petschl, Samuel Posharitskij, Niklas Preußner, Maximilian Reichelt, Clarissa Renzhofer, Nils Riemenschneider, Lisa Rokitte, Paolo Rosato, Lea Rosenberger, Anja Ruchti, Selime Sahin, Inés Sanchez, Anne Schmid, Elena Schmid, Hanna Schuler, Dominik Schundner, Laura Schwind, Adrian Seberich, Emily Seybold, Simranjit Singh, Leonie Skala, Janick Staub, Jan Steiger, Dana Stoll, Niklas Tamm, Jannik Tausend, Leonie Trippel, Alina Urbanski, Jonas Wagner, Tizian Wall, Karolin Weber, Clara Weiß, Mike Weißmann, Chiara Weltle, Lara Wöstheinrich und Nick Zischak.

Besondere Ehrungen und Preise für hervorragende Leistungen

Dossenberger-Medaille (Geldpreis Sparkasse Günzburg): Georgi Kocharyan (1,0)

Offermann-Stipendium (Geldpreis): Laura Hübner (1,1)

Dr.-Gartner-Stipendium (Geldpreis): Jana Köberling (1,1)

Deutsche Mathematiker-Vereinigung (Buchpreis und kostenlose Mitgliedschaft): Georgi Kocharyan

Deutsche Physikalische Gesellschaft für hervorragende Leistungen im Fach Physik (DPGBuchpreis und einjährige kostenlose Mitgliedschaft: Lara Wöstheinrich, Felix Fink, Mark Grüner, Georgi Kocharyan, Lukas Paul

Beste schriftliche Leistung im Fach Deutsch und Englisch (Geldpreis der VR-Bank Donau-Mindel): Georgi Kocharyan (D/E)

Prix de Littérature francaise für hervorragende Leistungen im Fach Französisch (Buchpreis + Gutschein Firma Hutter): Melissa Hofmann

Preis der Wirtschaftsvereinigung für die beste Abiturleistung im Fach Wirtschaft und Recht (Geldpreis): Laura Hübner

Preis des deutschen Altphilologenverbandes für das beste Latein-Abitur (Nadel) : Sebastian Lange

„Bio-Zukunfts-Preis“ für die beste Leistung im Fach Biologie (Buchpreis) von der Stiftung Natur Mensch Kultur: Jana Köberling

Preis der Firma Kenter für hervorragende Leistungen im Fach Italienisch (Geldpreis): Paolo Rosato

Preis der Fachschaft Musik von Fr. Specht (Geldpreis): Josef Ebner

Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker (kostenlose Mitgliedschaft): Lisa Rokitte

Online-Stipendium e-fellows.net für die sechs besten beim Abitur: Laura Sophia Bantle, Hannah Fitz, Melissa Hofmann, Laura Hübner, Georgi Kocharyan, Jana Köberling

Deutscher Spanischlehrerverband für herausragende Leistungen und besonderes Engagement (Gutschein): Lukas Hesse

