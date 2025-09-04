120 Jahre Krankenpflegeverein Burgau: Wo „Pflege mit Herz“ mehr als nur ein Motto ist

In den Straßen von Burgau und Umgebung sind die kleinen weißen Autos des Krankenpflegevereins Burgau e.V. bekannt. An den Seiten stehen dessen Logo sowie „Pflege mit Herz“ und ein in schwungvollen Linien dargestelltes Herz – sein Markenzeichen. Dass der Krankenpflegeverein gegründet wurde, ist bereits 120 Jahre her. Dieser feiert nun das langjährige Bestehen und blickt mit einer Chronik auf die vielen Jahrzehnte Geschichte zurück.
Burgau
