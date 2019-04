vor 57 Min.

13-Jähriger aus Leipheim wird vermisst

Die Polizei sucht einen Jungen aus Leipheim, der gegen 22 Uhr am Donnerstag sein Elternhaus nach einem Familienstreit verlassen hat.

Nach einem Familienstreit hat der 13-jährige Yasin Wittkowski am Donnerstag gegen 22 Uhr das elterliche Wohnhaus durch die Kellertür verlassen. Als die Mutter das Verschwinden am Freitag gegen 1 Uhr bemerkte, verständigte sie sofort die Polizeiinspektion Günzburg. Noch in der Nacht wurden alle möglichen Orte, wo der Junge sein könnte, überprüft. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit Suchhunden, wurden in die Wege geleitet, teilt die Polizei mit. Bislang blieb der 13-Jährige jedoch verschwunden.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen derzeit nicht vor. Die Kripo sucht nach Personen, die Angaben zum Verbleib des Jungen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0731/8013-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. In einer brenzligen Lage auch unter der Notrufnummer 110.

Der Junge ist schlank, 1,50 Meter groß, und hat schwarze, kurze Haare. Er trägt eine dunkel-graue Jogginghose und einen hell-grauen Pullover. Der Pulli hat an beiden Ärmeln und am Bund Reißverschlüsse. Er trägt außerdem schwarze Turnschuhe. Yasin spricht Deutsch. (zg)

Hinweis Das Foto des Jungen finden Sie auf der Internetseite der Polizei.