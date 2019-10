21:01 Uhr

130 Einsatzkräfte rücken zu Feuer in Scheune aus

In Ettlishofen im Kreis Günzburg hat am Freitagabend eine Scheune in Brand gestanden. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Ein Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ettlishofen hat am frühen Freitagabend einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 130 Löschkräfte aus der Umgebung waren vor Ort.

Wie die Polizei mitteilt, war im Dachstuhl eines Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Weder Personen noch Tiere wurden dabei verletzt, hieß es. Den Sachschaden schätzt die Polizei bislang auf rund 150.000 Euro.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen, war auf Nachfrage zu erfahren. (AZ)

