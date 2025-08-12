14-Jährige bricht sich bei E-Scooter-Unfall den Fuß

Eine 14-Jährige ist am Montag gegen Mittag mit ihrem E-Scooter gestürzt. Laut Polizeibericht war sie in Oberknöringen in der Feuerbachstraße unterwegs. Dabei fuhr sie verbotenerweise auf dem Gehweg. Als sie vom Gehweg wieder auf die Straße fahren wollte, kam sie zu Sturz und brach sich den Fuß. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Am Roller entstand kein Schaden. Die Polizei möchte darauf aufmerksam machen, dass mit einem E-Scooter nicht auf dem Gehweg gefahren werden darf. Mit diesen Fahrzeugen gilt die Pflicht, den Radweg oder die Fahrbahn zu benutzen. (AZ)

