14-jährige Jugendliche verletzt sich bei E-Scooter-Unfall auf Gehweg in Oberknöringen

Burgau

14-Jährige bricht sich bei E-Scooter-Unfall den Fuß

Eine E-Scooter-Fahrt in Oberknöringen endet für eine Jugendliche mit einem Knochenbruch. Die Polizei macht auf die Regeln für die Nutzung von E-Scootern aufmerksam.
    Eine Jugendliche bricht sich bei einem Sturz vom E-Scooter den Fuß. Foto: Bill Titze (Symbolbild)

    Eine 14-Jährige ist am Montag gegen Mittag mit ihrem E-Scooter gestürzt. Laut Polizeibericht war sie in Oberknöringen in der Feuerbachstraße unterwegs. Dabei fuhr sie verbotenerweise auf dem Gehweg. Als sie vom Gehweg wieder auf die Straße fahren wollte, kam sie zu Sturz und brach sich den Fuß. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Am Roller entstand kein Schaden. Die Polizei möchte darauf aufmerksam machen, dass mit einem E-Scooter nicht auf dem Gehweg gefahren werden darf. Mit diesen Fahrzeugen gilt die Pflicht, den Radweg oder die Fahrbahn zu benutzen.  (AZ)

